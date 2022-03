Vuit detinguts per estafar joves amb cursos de criptomonedes que prometien convertir-los en milionaris

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional ha comunicat que la setmana del 14 març va detenir vuit persones com a presumptes membres d'una trama que hauria estafat mitjançant cursos virtuals sobre criptomonedes i inversions d'alt risc a milers de joves, inclosos els menors d'edat. Els vuit detinguts estan acusats d'estafa, publicitat enganyosa i pertinença a organització criminal.





Segons el comunicat, l'empresa IM Mastery Academy es troba a l'epicentre de l'engany, que feia servir com a reclam per atraure les víctimes la promesa d'obtenir grans ingressos en un curt període de temps. Va ser una feina del reporter i youtuber Carles Tamayo la que va originar la investigació policial, en posar aquest en mans dels agents tota la documentació de què disposava després que un grup d'afectats per l'estafa fes una denúncia col·lectiva després de contactar-hi.





La investigació de Tamayo va revelar que les persones implicades a l'estafa captaven les seves potencials víctimes a través de les xarxes socials , però també les abordaven a parcs públics o esdeveniments presencials que IM Mastery Academy realitzava en hotels. Per això, feien servir "tècniques de persuasió pròpies d'organitzacions sectàries", segons assenyala la Policia en el seu comunicat.





Per augmentar el grau de persuasió, feien servir tècniques agressives com mostrar vides plenes de luxe amb cotxes d'alta gamma o vacances en llocs paradisíacs, que els integrants de la trama presumien d'haver aconseguit gràcies als cursos que oferien.





" Des del primer moment em va fer pudor, però al principi vaig pensar que seria simplement una estafa més ", assenyala Tamayo en declaracions a La Marea, qui afegeix que va acabar veient com "reproduïen els comportaments d'una secta comercial". La investigació d'aquest reporter es va concretar en una sèrie de reportatges al canal de Youtube, on posava en relleu l'actuació de la trama.





Operació Corc





La batejada com a Operació Corc de la Policia també ha revelat que alguns dels cursos que oferia l'empresa sobre inversió en criptomonedes i altres productes financers d'alt risc no estaven permesos a Espanya i la Unió Europea. La mateixa Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ja va llançar una advertència el 2020 contra l'empresa que no tenia autorització per prestar serveis de tipus financer.





Tot i que de moment no se sap el nombre d'afectats, la Policia els situa en milers de víctimes: el mateix líder de la trama presumia de ser responsable d'haver captat, de manera directa o indirecta, més de 2.500 persones. Els denunciants, en molts casos, són els mateixos pares dels afectats. "Els menors no són conscients que són víctimes d'un engany i encara creuen que poden guanyar molts diners", assenyalen fonts policials.





Criptosecta





Els cursos -vídeos gravats prèviament amb un contingut "d'escassa qualitat"- tenien una matrícula de 200 euros i, a més, un preu mensual de 150 euros més. No obstant això, una vegada les víctimes feien aquests ingressos, la trama començava a pressionar els afectats perquè convencés altres persones del seu entorn familiar o escolar perquè també s'hi apuntessin.





S'iniciava així una estafa piramidal, on l'organització els donava instruccions i guions per aconseguir captar noves persones, als quals s'instruïa perquè fessin el mateix. En molts casos, es feien servir tècniques pròpies de sectes, instant les víctimes a abandonar els seus estudis o fins i tot tallar llaços familiars, dedicant-se en exclusivitat a la tasca de captació.





" En la fase d'embaucament, intentaven convèncer-los perquè no expliquessin res dels que estaven fent persones més madures, com els seus pares, per evitar que aquestes detectessin l'engany ", assenyala la Policia. En nombrosos casos, fins i tot els convidaven a traslladar-se a altres ciutats.





La investigació policial ha pogut determinar que IM Mastery Academy és la successora d'una altra empresa, Imarketslive, sobre les activitats del qual havien recaigut advertiments de la CNMV i altres organismes de control europeus el 2018. El canvi de denominació, segons assenyala la Policia, pretenia impedir que les víctimes puguin vincular el nom de l'empresa amb una estafa.