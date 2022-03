Pedro Sánchez, enfadat per unes filtracions a Twitter

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha forçat una pausa en les negociacions de líders de la UE sobre possibles mesures per aturar l'alça dels preus de la llum en abandonar la sala molest per un tuit que es feia ressò d'una filtració a la que s'acusava Espanya de vetar l'acord per no incloure les seves demandes.

L'incident ha tingut lloc al voltant de les 16.00 hores, quan Sánchez ha deixat la sala durant una mica més de deu minuts pel malestar de veure a les xarxes filtracions de com avançaven les converses de líders , reunits a la mateixa sala des de les 10.00 hores, segons han confirmat a Europa Press fonts diplomàtiques.

La sortida del president espanyol va obligar el president del Consell europeu, Charles Michel , a anunciar una pausa tècnica per rebaixar la tensió , moment que les delegacions també han aprofitat per continuar treballant en el document, de manera que el recés s'ha prolongat finalment una mitjana hora.

Les converses entre els caps d'Estat i de Govern europeu han continuat amb normalitat després del descans, intentant salvar les grans diferències que allunyen Espanya i altres països del sud que reclamen intervenir al mercat majorista de l'electricitat dels que, com Alemanya i Països Baixos, rebutgen de pla posar sostres als preus perquè creuen que el sistema actual ja compta amb mecanismes suficients.

El periodista de France24 Dave Keating ha assegurat al Twitter que "el desacord sobre els preus de l'energia podria fer saltar" el Consell Europeu. Segons ell, Sánchez estava "amenaçant de vetar les conclusions si no hi havia canvis en els preus" del gas, mentre que Alemanya i els Països Baixos es mantenien ferms en la seva postura en contra de la tesi que també recolzen Portugal, Itàlia, Grècia i Bèlgica.

Today's 🇪🇺#EUCO summit is being held up by a fight that's as complicated as it is contentious - whether to have a market intervention to cap Europe's soaring energy prices.



🇪🇸Pedro Sanchez is threatening to veto whole Council Conclusions if they don't get prices under control. pic.twitter.com/VHDIPKgvHa