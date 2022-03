La justícia arracona la Presidenta del Parlament Laura Borràs

Laura Borràs, presidenta del Parlament de Catalunya, compareix en un ple del mes de febrer, | @EP





Laura Borràs podria estar passant els seus últims dies com a presidenta del Parlament . El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) acumula proves molt contundents de les presumptes corrupteles de la integrant de Junts per Catalunya .





Tot va començar a finals del mes d'octubre del 2017 quan una denúncia davant dels Mossos revelaven que hi havia un sobre amb bitllets falsos dirigits a l'apartat de correus número 118 de Castellbell i el Vilar , i que, per error, va ser enviat a l'apartat de correus número 116 . El seu destinatari era Isaías Herrero , amic íntim de Laura Borrà s. En aquell moment, Herrero era el responsable del web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) dirigit per la dirigent catalana.





Des d'aquell moment, es va destapar una trama que esquitxava directament Laura Borràs . Es van arribar a gravar fins a set converses telefòniques amb el seu amic i diferents correus on Borrás li donava instruccions per poder fer trampes amb diversos contractes públics. La relació d'amistat entre tots dos va sorgir una dècada abans quan ella va muntar el club de lectura Hermeneia . Gràcies a aquest club, Borràs va convèncer l'ajuntament de Vinaròs per crear els Premis Ciutat de Vinaròs i on casualment Isaías Herrero va ser el guanyador de la primera edició a l'apartat de literatura castellana.





El 2013, Borràs va arribar a l'adreça de la ILC , va utilitzar el club Hermeneia per enviar pressupostos a nom d'aquesta entitat a la institució que dirigia. D'aquesta manera, simulava concurrències en contractes menors que donava Herrero . De fet, un acte TSJC del 14 de març passat atribueix 18 contractes falsos que van ser cobrats bé per Herrero personalment o empreses que ell controlava o altres empreses que simulaven que havien fet la feina però després transferien els diners a l'amic de Borràs com APMG&CE, Smartcooper o Andreu Pujol.





Laura Borràs a l'acte on proposava Pere Aragonès com a president de la Generalitat de Catalunya | @ep





En definitiva, la justícia considera que no només hi ha indicis d'“una clara concertació entre Laura Borràs i Isaías Herrero amb la finalitat de defraudar la ILC , sinó que a més, també van elaborar múltiples documents de forma simulada Isaías Herrero i Laura Borràs mitjançant la confecció i el posterior ús de pressupostos atribuïts falsament a persones i empreses que han negat la seva autenticitat i que no responien a una oferta real de prestació de serveis. contractual, encobrint la decisió predeterminada d'adjudicar tots els contractes a aquell i emmascarant el fraccionament il·legal, motius que impedeixen considerar com a inoqua aquesta conducta falsa continuada".





Aquestes actuacions van donar com a resultat la imputació de Laura Borràs pels delictes de falsedat documental, malversació de cabals públics, frau administratiu i delicte continuat de prevaricació administrativa. Ara ha de ser el fiscal el que formuli l'escrit d'acusació i sol·liciti l'obertura del judici oral que significaria que Laura Borràs hauria de dimitir del seu càrrec com a presidenta del Parlament de Catalunya en perdre la seva condició de diputada de la càmera catalana tal com dictamina l'actual reglament del Parlament .