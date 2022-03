Anticorrupció no lliurarà a la Fiscalia Europea les diligències del contracte vinculat al germà d'Ayuso

La Fiscalia Anticorrupció ha rebut el requeriment per part de la Fiscalia Europea perquè li traslladi de la investigació que se segueix pel contracte d'emergència vinculat a Tomás Ayuso , germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , però donat que part de les diligències se centra en possibles delictes de corrupció en una administració pública espanyola, des d'Anticorrupció s'oposen a lliurar les diligències totalment.





La sol·licitud de la Fiscalia Europea arriba perquè aquest contracte d'emergència subscrit per la Comunitat de Madrid per a l'adquisició de mascaretes durant la pandèmia es va pagar amb fons 'Feder' provinents de la Unió Europea.





Va ser aquest mes de febrer quan el fiscal en cap d'Anticorrupció va decretar que obria diligències preprocessals en entendre que sí que resultava procedent la pràctica de determinades indagacions, tot i que no es dirigia inicialment contra persones físiques o jurídiques. De fet apuntava que no traslladava l'assumpte a la Fiscalia del Suprem, on és aforada Ayuso, perquè dels fets denunciats no apreciava de moment indici versemblant de delicte per part d'aquesta.





NO HI HA INDICIS DE MALVERSACIÓ





Aquest divendres ha transcendit que la Fiscalia Europea s'ha dirigit al departament que dirigeix Alejandro Luzón perquè considera que amb aquest contracte s'ha pogut cometre un delicte de malversació de fons europeus.





Fonts fiscals consultades ressalten que des de la Fiscalia Europea, la representant de la qual a Espanya és Concepción Sabadell, s'ha demanat així advocar les diligències a un procediment que s'ha obert en el seu si per malversació i frau als interessos de la Unió Europea , tenint en compte que aquest contracte es va pagar amb fons europeus i per tant tenen competència en aquesta matèria.





Les fonts fiscals consultades indiquen que Anticorrupció davant d'aquesta petició no es pot negar a enviar la documentació recollida, tot i que adverteixen que no veuen que hi hagi hagut malversació perquè de fet les màscares van arribar al seu destí.





Així, entenen que des de la Fiscalia Europea poden obrir el procediment per malversació, cosa que no pot entrar el Ministeri Públic espanyol , encara que ja des d'Anticorrupció els haurien traslladat que no veuen indicis perquè les màscares es van pagar i es van lliurar.





DELICTES DE CORRUPCIÓ





Tot i això, el que des d'Anticorrupció no enviaran a Europa és tot allò relatiu als delictes connexos que s'investiguen, que no tenen res a veure amb la malversació, i que estan relacionats amb el tràfic d'influències, la possible falsedat a la factura emesa per Tomás Ayuso, la prevaricació i les negociacions prohibides als funcionaris.





I es neguen perquè aquests són delictes de corrupció que no tenen res a veure amb els fons de la Unió Europea sinó que fan referència al funcionament d'una administració pública espanyola.





Així, aquestes fonts assenyalen que des d'Anticorrupció s'han negat a facilitar aquestes diligències a la Fiscalia Europea i han plantejat un conflicte de competències que ha de resoldre ara la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, després d'escoltar la Junta de Fiscals de Sala reuneix aquest dilluns 28 de març.





Tot i això, altres fonts fiscals, consultades per Europa Press, assenyalen que la Fiscalia Europea ha assumit les competències de la investigació, i que ja el passat 23 de març la fiscal general va decidir sobre el conflicte i ho va notificar, si bé la seva decisió hauria quedat sense efecte al dia següent perquè no va convocar amb caràcter previ la Junta de Fiscals de Sala. Aquestes fonts indiquen que fins que no passi aquest tràmit, la Fiscalia Europea manté la seva competència.





EL DECRET D'ANTICORRUPCIÓ





Anticorrupció va decidir obrir diligències sobre el contracte d'emergència per a l'adquisició de mascaretes en entendre que era procedent la pràctica de determinades indagacions encara que "no es dirigeixi inicialment contra persones físiques o jurídiques".





En el decret emès per Luzón, s'indicava que aquestes diligències permetran "confirmar o descartar la transcendència penal dels fets denunciats" pels grups parlamentaris de Más Mádrid, PSOE i Unidas Podemos.





Afegia que la decisió d'obrir investigació derivava de "la rellevància que té el funcionament recte i normal de l'Administració Pública amb subjecció al sistema de valors instaurat a la Constitució" i per "la indiscutible transcendència social del context en què tenen lloc els fets descrits a les denúncies".





Apuntava a més que les denúncies dels grups de l'Assemblea de Madrid es limitaven a sol·licitar la investigació dels fets que s'hi relaten, i pel que fa a la presidenta de la Comunitat de Madrid, aforada davant del Tribunal Suprem, proposaven hipòtesis sobre la seva eventual participació en presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, prevaricació i negociacions prohibides als funcionaris.





El Ministeri Públic indica no obstant que la seqüència dels fet denunciats "no permet acordar la remissió a la Fiscalia del Tribunal Suprem" de les actuacions perquè no constitueixen "indicis raonablement versemblants de la realització del fet investigat, del seu caràcter delictiu i de la responsabilitat en aquest de la persona aforada", en el sentit que exigeix la Consulta 1/2005 de la Fiscalia General de l'Estat, sobre competències de les Fiscalies per tramitar diligències de recerca que afectin persones aforades.





Així, assenyalava que en vista que els fets denunciats poguessin arribar a ser constitutius de delictes que resulten de la competència d'aquesta Fiscalia Anticorrupció i apreciant en els fets una transcendència especial, el fiscal en cap acordava incoar aquestes diligències i assumir la investigació ell mateix .





LES DENÚNCIES I L'APORTAT PER LA CAM





En la seva denúncia, Unidas Podemos considera que Tomás Díaz Ayuso --el germà de la presidenta-- va mediar amb el Govern regional i que va aconseguir una "comissió". El PSOE entén que amb aquest contracte per a la compra de mascaretes al més dur de la pandèmia es podria haver comès "tràfic d'influències" i "malversació de cabals públics"; i Més Madrid assenyala en la seva denúncia que podria haver-hi "confet" i "tràfic d'influències".





Díaz Ayuso va aclarir que el seu germà va cobrar 55.000 euros més IVA de l'empresa Priviet Sportive no per obtenir un contracte amb l'Administració regional sinó pel cobrament de les gestions fetes per aconseguir el material sanitari a la Xina i el trasllat a Madrid. I va lliurar documentació sobre això a Anticorrupció.





Aquesta documentació aportada ve recollida al decret. Es tracta de loferta amb documentació de les característiques tècniques del producte; dels albarans de lliurament, factura i certificat de conformitat de la mateixa; del document comptable ADOK aprovat i la diligència de presa de raó de comptabilitat del mateix; i de la Memòria justificativa per a l'adquisició centralitzada de material de protecció, mascaretes, per al pavelló 10 de l'IFEMA del Servei Madrileny de Salut.





A aquests documents va sumar també el full de comanda de l'1 d'abril del 2020; el document comptable RC (retenció de crèdit); la diligència de presa de raó de comptabilitat del document RC; la resolució d'1 d'abril de 2020, de la Viceconselleria d'Assistència Sanitària i resolució de 14 de maig de 2020, de la mateixa Viceconselleria, de correcció errors materials de l'anterior resolució; el certificat del Secretari General del Consell de Govern de 20 de maig de 2020 i, finalment, l'informe del Viceconseller d'Afers Jurídics i Secretari General del Consell de Govern de 18 de febrer de 2022.