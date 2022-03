Pedro Sánchez podria estar cometent una violació dels drets del poble saharaui

El president del govern, Pedro Sánchez. Imatges d'arxiu @ep





El suport de Pedro Sánchez al govern del Marroc suposa una "denegació expressa" de l'exercici del dret a la lliure determinació del poble sahrauí . Així ho ha afirmat un grup d´experts de l´Associació Espanyola de Professors de Dret Internacional i Relacions Internacionals (AEPDIRI).













Una decisió que, a més, també ha estat criticada per algunes figures de la política espanyola, com Jose María Aznar , que el va definir al seu moment com un "missatge de debilitat" al Marroc.





Els experts han emès aquest manifest després de conèixer-se la carta enviada el passat 14 de març per Sánchez al rei Mohamed VI , on diu que "Espanya considera la proposta marroquina d'autonomia presentada el 2007 com la base més seriosa, creïble i realista per a la resolució de aquest diferèndum" al Sàhara Occidental.





Els signants entenen que "la decisió del Govern espanyol de donar suport oficialment al pla d'autonomia proposat pel Marroc el 2007 constitueix la denegació expressa de l'exercici del dret a la lliure determinació del poble sahrauí i, en conseqüència, una violació greu del Dret Internacional".





"Igualment, aquesta decisió suposa el reconeixement implícit de la sobirania marroquina sobre la part del Sàhara Occidental que ocupa il·legalment", han afegit els professors universitaris.

Així, alerten que "aquesta decisió comporta la responsabilitat internacional del nostre Estat, en la mesura que contribueix a consolidar la violació greu d´una norma imperativa de Dret Internacional".









POTÈNCIA ADMINISTRADORA

Els membres de l'AEPDIRI recorden que “el dret a la lliure determinació dels pobles constitueix un dels principis fonamentals del dret internacional” .





I que "Espanya és la potència administradora" del Sàhara Occidental, conforme va establir la Resolució 1956 de l'Assemblea General de l'ONU el 1963 i va confirmar l'Audiència Nacional el 2014, "pel que té l'obligació jurídica i política de prendre totes les mesures necessàries per tal de garantir la lliure determinació efectiva del poble sahrau i".





Així mateix, assenyalen que la Cort Internacional de Justícia (CIJ) , en una opinió consultiva del 1975, "va reconèixer el dret del poble sahrauí a la lliure determinació mitjançant l'expressió lliure i autèntica de la seva voluntat".





Anys després, apunten, el Consell de Seguretat de l'ONU va aprovar el Pla d'Arranjament, negociat pel Marroc i el Front Polisario, que preveu la celebració d'un referèndum d'autodeterminació perquè els sahrauís decideixin entre la independència del territori i la seva integració al regne alauita.





Tot i això, indiquen que " la proposta d'autonomia és una proposta d'integració del Sàhara Occidental al Marroc " que "no constitueix una expressió del dret a la lliure determinació dels pobles si no és lliurement decidida pel poble sahrauí en un referèndum al que s'inclogui igualment l'opció de la independència”.









REFERÈNDUM CONGELAT

Els signants recalquen que l'ONU va posar en marxa el 1991 una missió especial per a la celebració del referèndum al Sàhara Occidental, la MINURSO , "que va concloure amb èxit l'elaboració del cens el 2000". "Només el veto de França al Consell de Seguretat impedeix que la MINURSO conclogui la seva tasca organitzant el referèndum", subratllen.





A més, posen en relleu que el pla d'autonomia formulat pel Marroc el 2007 "mai ha obtingut el suport del Consell de Seguretat ni de l'Assemblea General de Nacions Unides ", a la qual cosa afegeixen que "és rebutjat de ple pel Front Polisario" .





A parer seu, aquest pla d'autonomia és d'"impossible aplicació" al conjunt del Sàhara Occidental ja que "actualment una part del territori es troba sota l'ocupació marroquina i una altra és controlada per la República Àrab Sahrauí Democràtica".





Sobre això, avisen també que " el dret internacional estableix l'obligació de tots els estats de no reconèixer una situació derivada de l'ús de la força, com és la que deriva d'imposar a un poble colonial, després de la invasió, un règim d'ocupació per un altre Estat, així com l'obligació de tots els estats de no contribuir a la consolidació i legitimació d'una invasió ”.