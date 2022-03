Manuel Hernández: "Molt a desgrat nostre, seguirem amb l'atur nacional"

Manuel Hernández parlant amb els mitjans després de la reunió amb Raquel Sánchez @ep





En acabar la reunió amb Raquel Sánchez, Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana , el representant de la Plataforma de Transport Convocant d'Aturades ha comparegut davant dels mitjans anunciant que els transportistes continuaran amb l'atur nacional.





"Necessitem alguna mesura o decret llei transitori que ens garanteixi que no es seguirà en la situació en què estem i, si no és així, molt a desgrat nostre, seguirem amb l'atur nacional", ha afirmat als mitjans.







Manuel Hernández ha deixat clar que és urgent que "els garanteixin que no continuaran perdent diners" per poder restablir la normalitat i arribar a un acord amb el govern.





A més, el portaveu ha aprofitat la trobada amb els mitjans per expressar la seva molèstia "per haver-se'ls qualificat d'extrema dreta".







Per la seva banda, la ministra, en declaracions a La Sexta, ha definit la trobada com a "sensata i cordial" i ha afirmat que "cal que reprenguin l'activitat però, sobretot, si no volen fer-ho, que deixin treballar la majoria de transportistes que volen treballar”. Ha afegit, a més, que les reivindicacions que plantegen des del primer dia estan recollides a l'acord que s'ha deixat tancat.