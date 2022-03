El 30% de les empreses de transport es troben a un nivell "màxim" d'impagament

Diversos camions davant d'un polígon. Imatges d'arxiu @ep





El 30% de les empreses de transport de mercaderies per carreteres es troben en un nivell "màxim o elevat" d'impagament, segons dades de la plataforma Insight View d'Iberinform Crédito y Caución.







L'anàlisi dels comptes agregats del sector mostra marges "molt ajustats", lleugerament per sota del 2%, cosa que, segons Iberinform, incrementa l'impacte de l'alça als preus dels carburants.





El perfil d'empresa del sector no té plantilla, compta amb una facturació inferior als 300.000 euros i suporta nivells de risc de crèdit "relativament elevats per l'estrenyiment dels marges".





Si bé el sector va ser considerat com a essencial durant els confinaments forçosos de la pandèmia el 2020, els seus nivells d'activitat s'han vist colpejats del 2021 per l'"efecte fuet" als canals de distribució, els 'xoc' de subministrament i la dificultat per a traslladar als preus finals les variacions que pateixen els costos directes.





D'acord amb les dades que ofereix Insight View, un 17% de les empreses de transport de mercaderies per carretera es concentren a Andalusia. El segueix en importància Catalunya (16%), Madrid (12%) i el País Valencià (11%).





D'altra banda, el teixit empresarial del sector mostra un alt grau d'atomització, de manera que només un 4% està compost per grans i mitjanes empreses. El 27% és format per petites empreses i la dimensió del 69% és de microempresa. El 53% de les empreses del sector s'ha fundat la darrera dècada.