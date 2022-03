La UE accepta rebaixar el preu de l'energia a Espanya i Portugal

Pedro Sánchez amb alguns líders europeus @ep







Espanya i Portugal arriben a un acord en matèria energètica després de la cimera europea. Així ho ha anunciat Pedro Sánchez en una roda de premsa a posteriori de la trobada amb la cimera europea, que ha qualificat l'acord com a "molt beneficiós per a la península ibèrica i en conseqüència també per als portuguesos".





Els líders europeus han conclòs la cimera, després de més de nou hores i mitja de debat, atenent la necessitat d'un tractament especial en matèria energètica per a la Península Ibèrica, que era el principal objectiu de la delegació espanyola, i acceptant rebaixar el preu energia.





Pedro Sánchez ha afirmat que "aquest avenç els donarà més eines per respondre davant de la crisi energètica" i ha afegit que tant ell com Antonio Costa portàven molt de temps perseguint el què avui ha succeït.





"Des del juny de l'any passat vam expressar la necessitat d'abordar un sistema europeu que no s'adapta a la realitat energètica actual. L'objectiu que ens havíem marcat avui l'hem complert", explicava.





El president ha aprofitat per mostrar el seu suport al govern de Zelensky i el poble ucraïnès, qualificant d'"injusta" la guerra de Putin, condemnant les accions del mandatari rus i instant que continuïn les sancions europees cap al país per "no respectar la legalitat internacional i els drets humans".







El debat ha estat marcat per les posicions enfrontades entre la postura defensada per Espanya, amb el suport de Portugal, Itàlia, Grècia i Bèlgica, a favor d'intervenir el mercat i fixar un límit al preu de l‟energia, i els països contraris a mesures d'aquesta mena, liderats per Alemanya i els Països Baixos.