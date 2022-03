Mès de 97.000 famílies catalanes estan adherides al Bo Social d'Endesa

Fachada del grupo Endesa | @ep





Endesa va tancar el 2021 amb més de 97.700 famílies catalanes adherides al Bo Social, un 11% més que l’any anterior. I és que la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19 ha agreujat les condicions de llars en situació de vulnerabilitat. És per això que, en aquest context, la Companyia energètica, juntament amb l’ACA (Associación de Ciencias Ambientales) i l’EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza) han organitzat dos tallers formatius sobre estalvi i eficiència energètica adreçats a professionals que atenen en el seu dia a dia a famílies vulnerables.





Aquest matí s’ha celebrat la primera d’aquestes formacions a Catalunya, de 3 hores i mitja de durada, i d’aquí un mes es durà a terme una segona sessió amb motiu de la gran acollida que ha tingut la iniciativa. L’objectiu és que tothom qui s’ha inscrit hi pugui participar. En total és preveu formar prop de 140 professionals que treballen a Serveis Socials municipals, Consells Comarcals, entitats del Tercer Sector i oficines de consumidors, entre d’altres, per tal de dotar-los de tots els coneixements necessaris perquè puguin contribuir, amb el seu know-how, a ajudar a les gairebé 20.000 famílies que atenen habitualment i que es troben en situació de vulnerabilitat.





Durant la sessió s’ha explicat l’acord sobre pobresa energètica que Endesa i la Generalitat de Catalunya van signar l’any passat amb l’objectiu de protegir les persones en situació de vulnerabilitat i que va suposar la regulació, per primer cop, de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. A més, també s’ha explicat el nou informe de risc d’exclusió residencial (IRER) que es va consensuar amb l’administració catalana arran del conveni per tal d’unificar i homogeneïtzar els informes de vulnerabilitat de les famílies.





D’altra banda, també s’ha explicat com sollicitar el Bo Social, un descompte en la factura de la llum regulat per la legislació vigent que vol protegir aquelles llars considerades vulnerables per les seves condicions socioeconòmiques, ja que les persones que el volen sollicitar han de dirigir-se als Serveis Socials municipals per tal que aquests emetin el corresponent document d’acreditació de la situació de vulnerabilitat i posteriorment el puguin presentar a la seva comercialitzadora de referència, com pot ser Endesa.





En concret, els usuaris que volen sollicitar el Bo Social per primer cop han de realitzar-ho a través dels canals habilitats: l’APP (EnergíaXXI Bono Social), el correu electrònic (bonosocial@energiaxxi.com), el canal telefònic (800 760 333), la web https://www.energiaxxi.com/bo-social i per correu postal.





A més, qui ho prefereixi també ho pot gestionar de forma presencial als Punts de Servei i Oficines Comercials d’Endesa. Quan Endesa rep la documentació, un equip especialitzat s’encarrega d’atendre les sollicituds i valida si s’han rebut tots els documents necessaris. Si en falta cap, Endesa informa al client perquè ho resolgui i quan la documentació està completa envia la consulta al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic per a la seva assignació. Finalment, la Companyia comunica al client la resolució del Ministeri. Al canal web (https://www.energiaxxi.com/bo-social) hi ha tota la informació sobre aquest descompte, els requisits i la documentació que s’ha d’aportar per poder-lo sollicitar