El Govern es reuneix per parlar dels efectes de la guerra a Ucraïna

Pere Aragonès, president de la Generalitat | @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès , liderarà aquest dissabte la segona jornada de treball del Govern , que se centrarà en els efectes de la guerra a Ucraïna i inclourà un seguiment de l'acció del Govern .

La trobada, que començarà a les 10 hores al Palau de Pedralbes de Barcelona , comptarà amb la participació de tots els membres de l'Executiu català i dels secretaris generals, en unes jornades previstes als acords de Govern .





La jornada es desenvoluparà a porta tancada, i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja , compareixerà davant dels mitjans a les 12.30 hores, mentre que els membres de l'Executiu d' ERC i Junts continuaran amb la jornada de treball per fer seguiment del pla de Govern .



El Govern ha convidat quatre experts per aprofundir en la situació a Ucraïna i en els efectes polítics, humanitaris, energètics i de ciberseguretat, que debatran sobre les conseqüències de la invasió russa en una taula rodona que moderarà la portaveu del Govern.





Hi participaran la investigadora del Cidob i experta en Rússia i Ucraïna Carmen Claudín; el coordinador de la Creu Roja Catalunya i vicepresident de la Taula del Tercer Sector, Enric Molist; l'expert en sostenibilitat i transició energètica Pep Salas; i el director internacional de Tecnologia de CyberRes, Ramsés Gallego.





La situació per la guerra a Ucraïna va portar el Govern a replantejar-se el contingut inicialment previst d'aquesta jornada, que mantindrà la seva "essència" per repassar l'acció del Govern, com va anunciar Plaja dimarts després de la reunió del Consell Executiu.



Aquesta serà la segona d'aquestes trobades que celebra el Govern , que s'han conegut com les 'convivències' de l'Executiu català i amb què pretenen millorar la coordinació i evitar divisions entre els socis del govern.





Tindrà lloc després de discrepàncies entre ERC i Junts sobre la proposició de llei per modificar la Llei de Política Lingüístic sobre el català a les escoles: la van registrar aquest dijous amb PSC-Units i comuns , i hores després Junts es va despenjar de l'acord després del "rebuig" que considera que va generar en entitats i la comunitat educativa.





ERC va titllar Junts d'irresponsable per fer marxa enrere en aquest acord, i Aragonès ha confiat aquest mateix divendres que la formació reverteixi la seva negativa: "Compte que els quatre grups parlamentaris que han impulsat amb molta responsabilitat aquest acord continuaran donant-li suport, com no pot ser altrament".





ERC i Junts es van comprometre al seu acord de Govern a celebrar aquestes reunions cada sis mesos, la primera es va fer al setembre a la Vall d'en Bas , per abordar qüestions que vagin més enllà dels temes immediats d'actualitat i revisar l'acció del Executiu.