Les obres de la Meridiana entre Navas i Felip II començaran a la tardor

Avinguda Meridiana des de Navas de Tolosa-Josep Estivill fins a Felip II | @EP





L' Ajuntament de Barcelona aprovarà inicialment a l'abril el projecte executiu de les obres al tram de l'avinguda Meridiana des de Navas de Tolosa-Josep Estivill fins a Felip II , per començar els treballs aquesta tardor i acabar-los a l'estiu del 2023, ha informat el consistori a un comunicat.





L'actuació deixarà dos carrils per al trànsit general i un més per sentit per als busos, les bicicletes pel centre amb carril bici segregat, i, al seu pas per la plaça de Ferran Reyes i els jardins de Maria Soteras , l'espai s'eixamplarà i es convertirà en una rambla que “millorarà el passeig, la transversalitat i la connectivitat entre costat i costat de l'avinguda, al seu pas pel barri de Navas ”.





Aquest nou espai és un dels eixos de transversalitat identificats a l'avinguda, que són zones que concentren una densitat de vianants i ciclistes més grans, i alhora tenen "un gran potencial de connexió entre els barris".





En declaracions als periodistes, la tinenta d?alcalde d?Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha celebrat que aquest nou tram permet elevar a prop de 17,5 milions d?euros, el compromís d?aquest mandat amb l?obra.





Per Sanz , les xifres superen "amb escreix" la inversió que es va fer durant el mandat passat en aquest àmbit, de gairebé 11 milions d'euros, cosa que ha considerat un gran compromís amb la transformació de l'avinguda per part del Govern municipal.





La titular d'Urbanisme de Barcelona també ha anunciat que les obres en curs entre els carrers Mallorca i Navas de Tolosa-Josep Estivill acabaran al maig, completant el tram del districte de Sant Martí i començant a avançar cap al de Sant Andreu.





D'aquesta manera, la Meridiana tindrà un carril de circulació menys per sentit, i hi haurà nous passos de vianants per millorar la connexió transversal de la Meridiana i amb modificacions en la posició de molts dels que hi havia per “projectar-los en direcció als eixos de els carrers que creuen l?avinguda".



En paral·lel, el consistori treballa al projecte final que arriba a Fabra i Puig i també als treballs del pont de Sarajevo , que s'acompanyarà amb un procés participatiu: "L'objectiu és desenvolupar tota la feina tècnica perquè les obres ja es vagin concatenant. sense aturar-nos en cap moment", ha assegurat Sanz .





Tot i els retards reconeguts per part de l'Ajuntament "a causa de la pandèmia", la tinenta d'alcalde ha assegurat que entre el 2023 i el 2024 la transformació de la Meridiana haurà finalitzat fins a l'àmbit de Fabra i Puig.