Risc de pluges intenses aquest dissabte a la costa del Mediterrani

Temporal de pluja i vent a la Península Ibèrica





El risc per pluges intenses o per fenòmens costaners es limitarà aquest dissabte a les províncies litorals de Llevant ia les Balears , segons ha avisat l' Agència Estatal de Meteorologia , que espera una jornada inestable a la major part del país, sobretot com més a l'est i al sud-est.





En concret, avisa per risc (groc) per precipitacions que superaran els 15 o 20 litres per metre quadrat en una hora fins i tot a 40 o 60 litres per metre quadrat en 12 hores a València, Alacant, Múrcia, Almeria . Fins i tot a València , al llarg del dia podran recollir fins a 90 o 100 litres per metre quadrat. En algunes zones aquestes precipitacions estaran acompanyades de fang, per l'arribada de pols en suspensió procedent del Sàhara .





D'altra banda, els fenòmens costaners afectaran també l'est peninsular, on bufarà vent del nord-est amb intervals de força 7 i onades de 2 a 3 metres, fet que motiva que l' AEMET avisi per onatge a Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Alacant i Balears.





En general s'espera que aquest dissabte el temps tendeixi a estabilitzar-se però encara al terç oriental, a l'àrea de l' Estret ia les Balears seguirà la nuvolositat i la pluja. Les més abundants es produiran a l'àrea mediterrània oriental, amb acumulacions que encara seran significatives a la Comunitat Valenciana , fins i tot localment fortes o persistents al sud de València , nord d' Alacant i en zones de l'est d' Almeria i Múrcia.





A la resta de l'interior de la Península , l' AEMET preveu intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució, amb possibilitat de ruixats dispersos, una mica més probables durant la tarda a àrees de muntanya, i tendint a remetre en general a totes les zones. Predomini de poc ennuvolat o amb intervals de núvols mitjans i alts en litorals.





Pel que fa a les Canàries , l' AEMET pronostica que l'arxipèlag tindrà intervals ennuvolats i que augmentarà la nuvolositat al llarg del dia, amb possibilitat de pluges i ruixats que seran localment forts al final a illes més occidentals, pel pas de l'extrem sud d'un front atlàntic.





Les precipitacions seran en forma de neu al Pirineu i sistema Ibèric a partir de 1.400 a 1.600 metres; a la resta de les muntanyes del nord des de 1.600 a 1.800 metres i al sud-est a partir de 1.800 a 2.000. Les calimes afectaran l'àrea mediterrània oriental i la vall de l' Ebre , més probables a les Balears .





Respecte a les temperatures, l' AEMET preveu que pugin a la meitat sud peninsular i baixin al nord-est. A les Canàries , pocs canvis o en ascens. En les mínimes predominaran els descensos, amb gelades als Pirineus i Sierra Nevada , i de forma aïllada a altres zones muntanyoses.





Els vents continuaran bufant de l'est i del nord-est a l'àrea mediterrània i litoral Cantàbric , amb intervals de fort a l'àrea mediterrània oriental. A la resta de la Península seran de l'est, fluixos en general, mentre que a les Canàries bufaran vents del sud-est i del sud, amb intervals de fort a illes occidentals al final.