Els EUA constatan que Rússia tindria com a prioritat Donbass en detriment de Kiiv

El Departament de Defensa dels Estats Units coincideix amb la intenció declarada aquest passat divendres per l'Estat Major de les Forces Armades de Rússia de centrar les seves operacions ofensives a l'est d'Ucraïna després de constatar un alentiment del moviment per terra de les tropes russes al voltant de la capital, Kíiv, i d'altres ciutats del país, si bé els bombardejos es mantenen com en dies anteriors.





"Sembla que (Rússia) ha cessat tot interès pel que fa al moviment per terra de les seves tropes cap a Kíiv, però òbviament els atacs aeris, com els bombardejos i atacs de llarg abast segueixen ocorrent", ha declarat un alt responsable del Pentàgon sota condició d'anonimat en declaracions recollides per la web del Departament de Defensa.





No obstant això, la font nord-americana ha posat l'accent en que les tropes "no han realitzat avanços cap a la ciutat, ni des del nord ni des del nord-oest, i pel que fa a l'est, segueixen on estaven".





Pràcticament la mateixa situació s'està produint a Txerníhiv, "no estem veient un veritable progrés", apunta la font, a Khàrkiv encara que, en aquest cas, els Estats Units estan registrant combats "molt, molt intensos" amb les forces ucraïneses "per impedir qualsevol moviment addicional dels russos".





Així doncs, i en termes generals, el Pentàgon ha detectat un possible canvi d'estratègia russa amb la doble intenció: com a "potencial tàctica de negociació" amb Ucraïna en les converses de pau i, en un àmbit més tangible, "per impedir el desplaçament de les forces ucraïneses a l'est del país".





De fet, el Pentàgon s'ha referit directament a la roda de premsa donada el divendres per l'adjunt a l'Estat Major de Rússia, general Sergei Rudskoy, que declarava el "final de la primera fase" de la invasió d'Ucraïna, que va començar el 24 de febrer, per "concentrar els esforços principals a aconseguir l'objectiu principal, l'alliberament del Donbass".





"És el que els propis russos han dit", ha indicat la font del Pentàgon al respecte. "Estan donant prioritat a aquest aspecte i nosaltres coincidim amb aquesta valoració, o almenys la informació de la qual disposem hi coincideix", ha asseverat.





"Ens resulta interessant", ha afegit, "que la major part de l'activitat aèria de Rússia s'estigui centrant a Kíiv i Txerníhiv, la qual cosa reforça la idea que, almenys de moment, no semblen perseguir Kíiv de manera tan agressiva o franca, i els seus esforços semblen estar centrats en la seva major part al Donbass".





A més, ha precisat que Mariúpol segueix registrant atacs "de llarg abast" i ha tornat a recordar l'atac contra un buc de desembarcament rus al port de Berdiansk, encara que els Estats Units no han pogut confirmar baixes.





"És clar que almenys una cosa que estaven intentant fer era utilitzar el port de Berdiansk com un dipòsit de reabastiment per la seva lluita, prop de Mariúpol. Estem d'acord amb els informes ucraïnesos que van destruir un buc de desembarcament", ha indicat.





L'alt funcionari nord-americà ha afirmat, a més, que les tropes ucraïneses "estan intentant recuperar Kherson ". "Kherson és en realitat territori de disputa altra vegada", ha dit, afegint que els Estats Units no pot corroborar qui té el control.