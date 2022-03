Maria Galindo: "L'Agenda Urbana a Catalunya porta per bandera la digitalització i la coordinació"

Conferència Agendes Urbanes: 6 anys després d'Hàbitat 3 en el marc de Techcities 2022 /@Ajuntament de Sant Boi





En el marc de la tercera edició del Techcities celebrat aquest dijous a Sant Boi de Llobregat, van tenir lloc tres taules en què van participar ponents de diferents àmbits i parts d'Espanya. La primera, titulada Les Agendes Urbanes: 6 anys després d'Hàbitat 3 , va comptar amb la participació d' Ignacio Pemán , expresident del Consell Europeu d'Urbanistes, Sonia Hernández , Sotsdirectora General Adjunta de Polítiques Urbanes del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) i Maria Galindo i Garcia-Delgado , Directora General de Nació Digital i Agenda Urbana a la Generalitat de Catalunya.





MARIA GALINDO: "PER AL GOVERN L'AGENDA URBANA ÉS UN PLA ESTRATÈGIC"





Maria Galindo, durant la seva participació a la primera taula del Techcities 2022, va explicar que “la Generalitat va estar present a Hàbitat 3 a Quito i allà va sorgir el compromís del Govern de poder desenvolupar la seva pròpia Agenda Urbana ”. En aquesta línia, va afirmar que “ per a Catalunya, l'Agenda Urbana respon a la voluntat de ser capaços de fer el diagnòstic de per què s'està organitzant així la població. És un pla estratègic ”, va assegurar, que van coordinar “amb l'Agenda 2030 però mirant més enllà, amb objectius de cara al 2050".





Així, la Directora General de Nació Digital i Agenda Urbana de la Generalitat va apuntar que l'Agenda Urbana del Govern s'enfoca en la transició per aconseguir ser climàticament neutres, una transició digital per anar cap a l'economia digitalitzada per fer front als reptes que es presenten ”. Gràcies a això, subratlla, poden “apostar per un model més equilibrat de transició territorial”.





Per altra banda, Galindo es va mostrar partidària de portar la digitalització als pobles més rurals. “ Hem de portar la digitalització a entorns rurals . Ningú vol anar als pobles, que ja estan envellits. Per això cal centrar-se en el que poden oferir”. Per a ella, es pot convèncer els joves que es mudin a un poble rural dient-los que hi trobaran tranquil·litat i més espais verds. Però hi ha una cosa clara: "No ho faran si no hi tenen fibra òptica".





Dit això, va insistir que “l' Agenda Urbana de Catalunya té aquestes dues banderes: digitalització i coordinació ”. I a això, va afegir que "el valor més gran de l'Agenda Urbana és la seva capacitat de fer reflexió, de marcar objectius, de ser compartit. A Catalunya l'objectiu és el 2050 i cal veure què fer cadascú en aquest objectiu compartit." L'Agenda Urbana catalana apel·larà al que vulgui fer cadascú. Hi haurà una part normativa, però cadascú ha de venir empoderat de casa per saber què vol impulsar i com ”.





Sobre els fons Next Generation, Maria Galindo va confirmar que per al 2022 compten amb " uns 380 milions d'euros per a Agenda Urbana i rehabilitació ".





IGNACIO PEMÁN: "VOLEM ACOSTAR LA CIUTAT A L'ELABORACIÓ DE POLÍTIQUES EUROPEES"





Per la seva banda, Ignacio Pemán , expresident del Consell Europeu d'Urbanistes, va fer referència al pacte d'Amsterdam l'any 2016, del qual va dir que "no elaborat un document sinó que obre una metodologia de treball" .





En aquesta línia, ha comentat que " del que es tracta és d'acostar la ciutat a l'elaboració de les polítiques europees, perquè la ciutat és un eix important a les polítiques socials i econòmiques ". A partir d'aquí, ha assenyalat Pemán, "des d'aquesta mentalitat pràctica el que es fa és participar-hi, perquè volen implantar una metodologia oberta, multinivell".





Així, ha detallat que "s'han fet 14 plans d'accions concrets en una primera etapa. Estan perfectament elaborats, proposen coses concretes i se'ls ha fet una valoració continuada", ha assegurat. Amb el seu punt de vista, amb tot això, "Europa va molt per davant del que la nova Agenda de Quito suposa", ja que "ara les ciutats s'hi incorporen però transformant".





SONIA HERNÁNDEZ: "PER EVOLUCIONAR O MIREM A LES CIUTATS DE FORMA TRANSVERSAL O NO PODEM FER-HO"





Quant a Sonia Hernández , la Sotsdirectora General Adjunta de Polítiques Urbanes del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), aquesta va parlar de les de les aportacions de l'Agenda Urbana als municipis. Així, ha indicat que " l'Agenda Urbana és una política nacional urbana que aporta una nova manera de mirar les ciutats. A través de l'Agenda Urbana es busca traduir els instruments de l'Agenda 2030 al context territorial d'Espanya. A partir d'aquí, cal planificar la política però també cal passar a l'acció ”, va relatar.





En aquest sentit, Hernández ha comentat que " els plans d'Agenda Urbana no són només elements urbanístics , sinó que aporten més. Conceptes mediambientals, socials i econòmics . I aporta dos criteris fonamentals, que són la millora de la governança i la coordinació i les millores a nivell departamental. Això està vinculat al tema competencial. Per evolucionar o mirem les ciutats de forma transversal o no ho podrem fer”.





Pel que fa als següents passos quant a l'Agenda Urbana, Sonia Hernández va informar els assistents a la Techcities 2022 que estan " ratant que els municipis de tota mena de poblacions puguin ser valorades positivament per haver fet aquesta reflexió que suposa l'Agenda Urbana ”. I és que en les seves paraules, “l'Agenda Urbana es tracta de dissenyar per quan arribin els fons europeus. Consisteix a aturar-se a pensar què cal i buscar sinergies perquè els fons siguin útils ”.





Després d'això, va concloure que “ l'Agenda Urbana és un procés i evoluciona , no és un document tancat. Es modifica després de fòrums i reunions. És una metodologia de treball que està cridada a millorar. Però quant a la coordinació, el govern no coordina . Cadascú ha de fer-ho de forma voluntària al seu territori". Des del Ministeri, va informar, ells acompanyen i fan seguiment, perquè les estratègies no tenen sentit si no es mesuren. Però el més important, va afirmar, és “ la planificació estratègica des de la reflexió ”.