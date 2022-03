Pressionen Sánchez perquè celebri el congrés de Junts abans del mes de juliol

Jordi Sànchez, secretari general de Junts | @ep





Diversos sectors de Junts constrenyen el secretari general del partit, Jordi Sànchez , que el congrés del partit se celebri abans del juliol, quan es compleixen dos anys del conclave fundacional de la formació que presideix Carles Puigdemont.





"És el que marquen els estatuts", destaquen fonts consultades per Europa Press , que asseguren que el partit aborda la qüestió aquest cap de setmana durant un matx a Sallent i que l'executiva votarà dilluns quan celebrar el congrés.





La ponència organitzativa de la formació recull que cada dos anys s'ha de celebrar un congrés, convocat pel president del partit, i des de fa mesos hi ha dirigents de Junts i del territori que pressionen perquè tingui lloc com més aviat millor.





De fet, hi ha qui ja ho ha demanat públicament: els membres del districte de les Corts de Barcelona , que en un comunicat ha reclamat que el congrés se celebri com més aviat millor i no més enllà de juliol, així com l'assemblea local del partit a Palafrugell , que creu fer-ho permetrà sortir "reforçats" per encarar les municipals.





També ho ha fet l'assemblea de Junts Penedès , que va reclamar que, en la mesura del possible, s'avanci la celebració del congrés per guanyar “més temps i força, i un cop finalitzat, poder donar el 100% de les energies a ganes les properes eleccions municipals a tot el territori".





Fonts consultades per Europa Press han explicat que aquest comunicat obeeix que Sànchez vol "endarrerir" el congrés per guanyar temps perquè asseguren que pot estar negociant amb la plataforma ' Impulsem Penedès ', que aglutina alguns alcaldes del PDeCAT , de cara a les municipals.





"A Salt va dimitir tot el comitè local perquè volien imposar una candidata del PDeCAT . Això està passant a molts llocs", asseguren altres fonts crítiques amb l'estratègia de Sànchez de buscar acords amb alcaldes que, al seu moment, es van quedar al partit presidit per David Bonvehí.





A Tarragona , per exemple, el cap de la vegueria, Eusebi Campdepadrós , va enviar un missatge mesos enrere en què demanava als militants del PDeCAT i Centrem donar-se de baixa i treballar per guanyar les municipals i perquè el regidor i portaveu de Junts per Tarragona , Dídac Nadal, que va ser el candidat del PDeCAT a les municipals de 2019 , sigui el candidat el 2023 .





"Després ja ens entendrem amb consells d'administració, diputacions i consells comarcals. Si feu el pas, podrem assegurar alguna cosa", afegeix el missatge.

Totes les parts són conscients de les conseqüències que pot comportar la celebració del conclave mancant un any de les eleccions municipals, atès que es preveu que es visibilitzin les divisions internes de la formació i que Sànchez hagi de bregar amb les possibles aspiracions de la presidenta del Parlament, Laura Borràs , entre d'altres.





I és que el secretari general del partit sap que al congrés es jugarà el seu futur com a secretari general de la formació perquè la seva gestió és qüestionada per sectors crítics que, des de fa temps, sospesen plantar-li cara i presentar una alternativa.





Els crítics li retreuen el seu "rol predominant" en les negociacions d'investidura amb ERC , una gestió personalista, manca de diàleg, i part d'ells també van apostar per sortir del Govern després del malestar que van generar al si de Junts les declaracions del portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, sobre els contactes de l'entorn de Puigdemont amb representants russos.



Mancant que es fixi la data del congrés, es contempla la possibilitat que la presidenta del Parlament, Laura Borràs , presenti batalla al congrés per presidir el partit, i que podria fer-ho acompanyada de l'exconseller i actual vicepresident del partit, Jordi Turull , com a secretari general.





Tot i això, Turull no s'ha pronunciat obertament sobre això, i s'estudia la possibilitat que inicialment pugui fer un pas endavant el diputat de Junts Jaume Alonso-Cuevillas , que fa setmanes que sospesa les seves possibilitats, assenyalen altres fonts.





La presidenta del Parlament , a la qual se li pot obrir judici oral per presumpte frau administratiu quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), compta amb suports incondicionals entre la militància de Junts , mentre que Turull aglutina el sector que escau de l'extinta CDC .





En tot això no cal perdre de vista tampoc les possibles aspiracions i el paper que pugui jugar en un futur el conseller d'Economia de la Generalitat, Jaume Giró , que les citades fonts asseguren que es farà militant de Junts les properes setmanes, així com a consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina.

També pot guanyar pes a la futura nova direcció de partit l' exconseller i vicepresident del Consell per la República (CxRep), Toni Comín.





Perquè Borràs pugui aspirar a la presidència del partit, Puigdemont prèviament deu haver renunciat a encapçalar el partit per centrar-se en el seu paper al capdavant del CxRep , un pas que les citades fonts asseguren que medita fer i que altres vinculen a la decisió que prengui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ( TJUE ) sobre la seva immunitat.