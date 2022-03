Illa descriu el Govern com a "camisa de força" per a Catalunya

Salvador Illa, líder del PSC al Parlament, amb Jaume Collboni, primer tinent alcalde de Barcelona | @ep





El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa , considera que la societat catalana té ganes de seguir endavant, en les seves paraules, mentre que el Govern “no acaba de donar sortida a aquestes energies. És més una camisa de força que un propulsor ".





Ho ha dit a la Convenció Política del PSC a Barcelona aquest dissabte, on ha tingut una conversa amb el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni , ia la qual també hi ha assistit el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta , Illa ha insistit que "el Govern no funciona".





Ha fet referència a la jornada de treball del Govern, que se celebra aquest mateix dissabte a Barcelona: "Que vagi bé", ha desitjat als seus membres, i els ha demanat que siguin rigorosos i que, en les paraules, estiguin al que han de ser-hi.

"Hi ha un camí diferent, ample, en què cabem tots, segur, de suma amb la resta d' Espanya , amb la resta d' Europa ", ha dit en referència a un hipotètic Executiu encapçalat pel PSC .





Durant l'acte ha donat suport a la futura candidatura de Collboni per a les eleccions municipals previstes per al 2023, que servirà segons ell per a "recuperar l'esperit de solvència i el rigor", ja que un govern municipal necessita polítiques de progrés i donar solucions concretes a els problemes, una cosa del que veu capaç el candidat.



Sobre els canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadr a, Illa ha insistit que es tracta d'una purga, que "està malament", i ha demanat que es reconegui l'autoritat dels agents, que tinguin més mitjans, la confiança de les institucions i que no se li retirin les defenses.

“Fes polítiques de la CUP amb un conseller que no és de la CUP . Canvia-ho. Posa a [la líder de la CUP al Parlament] Dolors Sabater ”, ha ironitzat.





Pel que fa a la situació bèl·lica a Ucraïna , ha posat en valor que el món "està canviant el món de forma molt profunda", i que la política també ho està fent.

Als seus ulls, la societat vol estabilitat, acords, i que els polítics deixin de banda "aquesta manera de fer política tan basada en la confrontació" i posar èmfasi en allò que els uneix i no en allò que els separa.