Espadaler demana a Junts que es mantengui en el pacte per la llengua

Ramón Espadaler, Secretari general d'Units per Avançar | Fotografia cedida por Units per Avançar





Ramón Espadaler, d'Units per Avançar, demana a JuntsxCat que es mantingui en el pacte perquè “no és només un pacte de la llengua, sinó també per la cohesió social, la convivència i la qualitat en l’educació”. Ho ha fet en el Consell Nacional del seu partit on també ha assegurat que“Venen temps difícils en els quals caldrà escollir entre pactar responsablement entre diferents o abonar-se als populismes. Units estarà pel pacte”.





Units valora molt positivament l’acord sobre la llengua perquè preserva la vehicularitat del català, perquè ho fa sense menystenir el castellà en subratllar l’objectiu de conèixer les dues llengües en acabar el cicle educatiu i perquè té en compte -i això és primordial- l’entorn de les escoles. Ramon Espadaler ha assenyalat que “el pacte en si mateix ja és positiu” des del moment que posa d’acord grups polítics diferents -comuns, ERC, PSC i Units per Avançar i, en un primer moment, JuntsxCat.





L'equip d'Units per Avançar fan un minut de silenci per les víctimes de la guerra d'Ucraïna | Fotografia cedida per Units per Avançar









El Consell Nacional fa una crida a JuntsxCat perquè reflexioni i retorni a l’acord que havia subscrit. “És important que Junts es mantingui en el pacte perquè, ens hi juguem molt de cara al futur”, ha reblat. Durant aquesta jornada també s'ha analitzat els impactes tant globals, com locals de l’etapa post pandèmia i de la guerra d’Ucraïna que comporten l’encariment desmesurat del preu de l’energia, els problemes de subministrament de matèries primeres o d’altres productes, amb la conseqüent paràlisi d’empreses i sectors econòmics o una inflació desbocada.





Espadaler ha remarcat que “aquesta situació comportarà canvis de fons i requerirà, acords que segurament no agradaran a tothom, però que tindran com a objectiu prioritari preservar la cohesió social i els elements bàsics de l’estat del benestar”.





Units per Avançar constata que alguns dels canvis que s’estan produint no seran conjunturals, sinó estructurals i que, com a tals, tindran conseqüències en àmbits geopolítiques, com és el cas del gir del Govern en relació al Sàhara.





Aspectes com una inflació desbocada, l’elevat cost de l’energia, un atur alt en comparació amb altres països d’Europa ens aboquen al perill dels populismes que poden complicar molt més la situació. En opinió d’Espadaler, “venen temps difícils en els quals caldrà escollir entre pactar responsablement entre diferents o abonar-se als populismes. Units estarà pel pacte”. “Els partits amb responsabilitat de govern han de ser capaços de gestionar amb eficàcia aquestes noves situacions, tant en l’àmbit de l’Estat, amb acords d’ampli espectre i fem una crida a la responsabilitat tant al Govern com al PP, el principal partit de l’oposició com a Catalunya. Des d’Units, manifestem la nostra predisposició a aquests acords.”