Rússia ja és a Slavútitx, la ciutat-dormitori dels empleats de Txernóbil

Forces russes han entrat aquest dissabte a la ciutat ucraïnesa de Slavútitx, i retingut temporalment al seu alcalde, Yury Fomichev, qui després ha explicat a la població que les tropes de Moscou li permetran conservar la seva autoritat sempre que constatin que no hi ha presència de forces ucraïneses.





Aquesta ciutat es troba just fora de la Zona d'Exclusió que es va establir al voltant de la central nuclear després de l'accident de 1986 i és emprada habitualment pels treballadors que ara mateix sota control les instal·lacions en un moment de perill per la invasió russa d'Ucraïna.

Sense anar més lluny, l'OIEA va advertir aquest dimecres que el cos de bombers de la ciutat de Txernòbil va extingir quatre incendis forestals prop de la planta nuclear.





"Si no hi ha militars a la ciutat, els russos ens deixaran viure en pau i es reprendrà la possibilitat de sortir de la ciutat", ha declarat posteriorment l'alcalde en un discurs davant la població recollit per UNIAN.





"Slavútitx romandrà sota la bandera ucraïnesa, sota la llei ucraïnesa, i continuaran les negociacions sobre la possibilitat d'una major rotació del personal de Txernòbil", ha afegit.

"Avui (els russos) faran un volt per la ciutat, cridaran a la Policia, a l'oficina de registre i allistament militar, cercaran armes, i deixaran un lloc de control propi fora de la ciutat", ha conclòs.