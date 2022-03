Al voltant de 300 esportistes diuen 'adéu' a la piscina de l'Escullera

Comiat de la piscina de l´Escullera a Barcelona | @EP





Prop de 300 esportistes i exesportistes del Club Natació Barcelona han participat aquest dissabte en una fotografia, que té un valor simbòlic d'acomiadament de la piscina històrica de l' Escullera , just abans que, a partir del proper mes, s'iniciïn les obres per remodelació.





Entre els participants d'aquest emotiu record hi havia representats fins a cinc generacions d'esportistes del CN Barcelona , entre els quals hi havia destacats atletes que han participat en competicions de primer nivell com a olimpíades o campionats mundials i europeus, de disciplines com waterpolo, natació, natació adaptada o triatló.





La piscina de l'Escullera ha estat durant pràcticament un segle un símbol de la ciutat de Barcelona on persones de diverses generacions han pogut practicar diferents disciplines aquàtiques. Inaugurada el 1922 es va convertir en la primera piscina coberta i climatitzada d' Espanya , una cosa revolucionària a la seva època i que va permetre que molts barcelonins s'iniciessin a la pràctica de la natació. Durant molts anys, les seves aigües van acollir diferents competicions, fins que el 2003 va ser clausurada.





La recuperació de la piscina històrica és una de les intervencions més destacades del projecte anunciat a finals d'octubre pel Club Natació Barcelona , que contempla la transformació de les instal·lacions, a partir de la construcció de noves piscines, l'adequació de diferents espais i una aposta per la implementació de sistemes energètics més eficients, encaminats a promoure la sostenibilitat de les activitats del Club . La nova piscina repercutirà en l‟augment d‟equipaments aquàtics a la ciutat, permetent que Barcelona torni a comptar amb una piscina per a la iniciació, promoció, entrenament i competició d‟una disciplina olímpica com els salts de trampolí.