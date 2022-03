"Acord tècnic" entre Catalunya, Aragó i COE per celebrar els JJ.OO d'Hivern 2030

Pere Aragonès, president de la Generalitat | @ep



El Govern ha assegurat aquest dissabte que hi ha un " acord tècnic " aconseguit amb Aragó i el Comitè Olímpic Espanyol (COE) respecte a la ubicació ia la manera com es realitzaran les proves previstes per als Jocs Olímpics (JJ.OO.) de Hivern Pirineu-Barcelona 2030.





Ho ha dit la portaveu del Govern, Patrícia Plaja , en la compareixença per la segona jornada de treball de l' Executiu català al Palau de Pedralbes , un dia després que l' Executiu aragonès defensés que no hi havia acord per presentar una candidatura conjunta destinada a albergar al Pirineu els JJ.OO.





"Ens hauria agradat que la comunicació respecte a això hagués estat d'una altra manera. Per tant, lamentem que [l'acord] s'hagi conegut a través d'una filtració", ha sostingut la portaveu, que alhora ha reafirmat que es tracta una bona proposta.





Segons l'acord, "les proves reina", que inclouen esquí alpí, el 'free style' i l'esquí de muntanya, es faran al Pirineu català , mentre que la d'hoquei gel se celebrarà a Barcelona . Ha demanat acabar amb les polèmiques que envolten aquesta candidatura i ha lamentat que "costa entendre que la resposta d´Aragó sigui aquesta i no celebrar que s´hagi arribat a un acord tan profitós".





Pel que fa a la consulta ciutadana prevista pel Govern , ha assegurat que la setmana que ve se signarà el decret de convocatòria i es coneixeran tots els detalls.