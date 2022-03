Junqueras afirma que la llengua catalana es defensa "transmetent orgull"

Oriol Junqueras, president d'ERC, i Pau Ricomà, batle de Tarragona | @ep





El president d'ERC, Oriol Junqueras , ha assegurat que la llengua i la cultura catalanes, així com la seva economia, "es defensen transmetent orgull", que ha considerat que és la principal eina per defensar la llengua i la cultura catalanes, així com la economia. A més ha transmès que a Catalunya i, concretament, a Tarragona , hi ha hagut "suficients i massa" disputes internes en els altres partits polítics i que el que lidera és el més cohesionat de la província.





Ho ha dit durant la seva intervenció a l'assemblea extraordinària de la formació a la ciutat, que ha nomenat per unanimitat Pau Ricomà, actual alcalde de Tarragona , candidat republicà a les eleccions municipals previstes per al 2023 .





Junqueras ha reivindicat que "només ERC està en condicions de representar un projecte veritablement ambiciós, veritablement transmissor d'entusiasme" i capaç de fer una ciutat i un país on valgui la pena viure, en les seves paraules.





Ha assegurat que Ricomà és "el millor alcalde que Tarragona podria tenir" i s'ha mostrat convençut que governarà la propera legislatura.





Ha projectat una Tarragona "més equitativa, més justa i amb més igualtats per a tothom" i ha assegurat que ERC és l?espai polític més cohesionat de la ciutat.