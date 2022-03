'Cinco lobitos' guanya la Biznaga d'Or a la millor pel·lícula espanyola al Festival de Màlaga

Festival de cinema de Màlaga 2022 | @EP





El jurat de la Secció Oficial de Llargmetratges de la vint-i-cinquena edició del Festival de Cinema de Màlaga ha concedit la Biznaga d'Or a la Millor Pel·lícula Espanyola a la cinta ' Cinc llops ' de la directora Alauda Ruiz d'Azua i la Biznaga d'Or a la Millor Pel·lícula Iberoamericana a 'Utama' d'Alejandro Loayza Grisi . Tots dos premis estan dotats amb 10.000 euros.







Així mateix, el Premi Especial del Jurat ha estat per a la pel·lícula ' El meu buit i jo ' d' Adrián Silvestre . La Biznaga a Millor Actor ha anat a parar a l'intèrpret Leonardo Sbaraglia per la pel·lícula 'Almost in love', mentre que el de Millor Actriu ha recaigut ex aequo a Laia Costa i Susi Sánchez per ' Cinco lobitos '.

El jurat ha concedit la Biznaga a Millor Direcció a Alejandro Loayza Grisi per ' Utama ', segons ha donat a conèixer aquest dissabte el director del Festival de Màlaga , Juan Antonio Vigar , acompanyat pels representants dels diferents jurats del festival.





La Biznaga de Plata a millor actriu de repartiment ha recaigut a Debora Maria da Silva per la brasilera ' A mãe ', mentre que el de millor actor de repartiment ha estat per a Nicolás Poblete per ' Missatges privats '. La Biznaga de Plata al millor guió ha anat per a Alauda Ruiz de Azúa per ' Cinco lobitos '.

D'altra banda, la millor música ha estat premiada amb la Biznaga de Plata per a Cergio Prudencio per ' Utama '. La Biznaga de Plata a la millor fotografia ha anat a parar a Nicolás Wong Díaz per ' The Gigantes '. Així mateix, el jurat de la Secció Oficial ha atorgat la Biznaga a millor muntatge a Rodrigo Saquel per 'Messajes privados '.





El Jurat de la Crítica de la Secció Oficial de Llargmetratges a concurs de la 25a edició del Festival de Màlaga ha atorgat el Premi Especial del Jurat de la Critica a ' El meu buit i jo ', d' Adrián Silvestre . Així mateix, la Biznaga de Plata . Premi del Públic Flixolé ha anat per a ' Cinco lobitos ', d' Alauda Ruiz de Azúa.