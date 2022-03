Concentració per exigir "l'accés lliure" per a discapacitats a les platges de Barcelona

Platja de Barcelona | @ep





La Plataforma de Platges Adaptades de Barcelona s'ha concentrat aquest dissabte a les 12 hores a la platja Nova Icària de la capital catalana per reclamar “l'accés lliure” a les platges per a les persones que tenen diversitat funcional.





Han acudit a la convocatòria les regidores de Junts al consistori Elsa Artadi i Neus Munté i el regidor del PSC i president de l'Institut Municipal de Persones amb discapacitat (IMPD) , que es reunirà amb els convocants el dilluns 4 d'abril, segons ha confirmat ell mateix a Europa Press .





Han exigit l'ampliació dels horaris del servei d'assistència del bany per poder anar a la platja com tots els ciutadans i la reconstrucció de les infraestructures danyades per la borrasca Glòria.