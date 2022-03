Inaugurada la nova seu de Podem a Tarragona

Inauguració de la nova seu de Podem a Tarragona | @ep





El diputat d'Unidas Podemos Ismael Cortés; la secretària d'organització, Lilith Verstrynge; la coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, i el portaveu de Podem Tarragona, Toni Carmona , han inaugurat aquest dissabte la nova seu del partit a la ciutat.





En declaracions davant dels mitjans prèvies a la inauguració, tots han coincidit que s'utilitzarà la seu per "explicar" les polítiques del partit, tant a nivell provincial com estatal.





Cortés ha parlat de la lluita del partit per la regulació de preus de lloguer; Verstrynge ha advocat per "tenir la porta oberta" a la ciutadania per explicar les polítiques morades, Abellán ha qualificat d'orgull poder inaugurar el nou emplaçament i Carmona ha posat en valor el paper de la militància.