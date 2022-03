Manifestació a Barcelona contra el pacte per la llengua

Manifestació contra la proposició de llei presentada per PSC, ERC, Junts i Comuns | @ep





Unes 500 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana , marxen aquest dissabte a la tarda per la Via Laietana de Barcelona contra la proposició de llei presentada dijous per PSC, ERC, Junts i comuns per modificar la Llei de Política Lingüística.





La manifestació ha començat a les 18.30 hores a Arc de Triomf sota el lema ' En defensa del català ' i amb pancartes amb missatges com ' Per la pública i el català, defensem la llengua ' i ' Defensem el català '.





A l´acte s´han adherit partits, sindicats i entitats com la CUP , el Sindicat d´Estudiants dels Països Catalans (Sepc), el Sindicat dels Treballadors de l´Ensenyament de Catalunya (Ustec·Stes), Arran i Plataforma per la Llengua.





En una piulada, el sindicat Sepc ha cridat a la mobilització "davant la submissió del Govern a la sentència del 25%" de castellà a les aules de Catalunya .

















PSC, ERC, Junts i comuns van registrar la iniciativa dijous, un dia abans que el Govern hagués de donar resposta a la sentència que obliga a oferir un 25% de l'ensenyament en castellà, un pacte del qual Junts s'ha despenjat.