Espanya torna a guanyar a Barcelona després de 18 anys (2-1)

Álvaro Morata, davanter de la selecció espanyola @ep





La selecció espanyola ha disputat el seu primer partit del 2022 i ho fa com a victòria contra Albània per 2-1 . L'equip espanyol va tornar a jugar a la província de Barcelona 18 anys després i ha pogut brindar a l'afició una victòria molt patida. El partit va tenir lloc al RCDE Stadium davant 40.000 espectadors.





Luis Enrique va alinear un onze valent lliurant la porteria a David Raya , porter del brentford, arquer solvent amb el joc de peus com demana el tècnic asturià. A la banda esquerra va triar Marcos Alonso , en detriment de Jordi Alba. A l'esquerra va ser el madridista Carvajal el titular mentre que la parella de centrals ha estat formada per Pau Torres i Eric García . Al migcamp, Rodri, Pedri i Gavi van ser els encarregats de crear el joc ofensiu de l'equip espanyol. La davantera va estar formada per Sarabia, Ferran Torres i Morata.





El control del partit va ser Espanya en tot moment. Ferran Torres va ser el puntal que creava la majoria de perills per part dels espanyols. Albània va decidir aguantar l'agitació inicial i va demostrar que era un rival aguerrit. Els minuts volaven i Espanya no era capaç de crear ocasions de perill. Quan Luis Enrique va moure la banqueta triant Dani Olmo, Carlos i Yeremy Pino per entrar al terreny de joc, tot va canviar. Precisament Pino va ser l'encarregat d'assistir Ferran Torres perquè aquest fes el primer gol del partit.





A partir d'aquest moment, Espanya es va relaxar i confio a treure's la victòria amb facilitat. El que no esperava era que en una jugada aïllada, Albania faria l'empat amb el gol d' Uzuni . Un rebuig va ser aprofitat pel jugador albanès per batre la porteria de David Raya. Quan ja es mastegava la tragèdia, va aparèixer el talent de Dani Olmo per marcar un golàs al minut 90. Un gol que va valer una victòria davant l'afició barcelonina que ja feia 18 anys que no podia gaudir de la seva selecció.