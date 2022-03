Alberto Martínez Lacambra: “ El Kit Digital és el programa de col·laboració publicoprivada més important que hi ha hagut a Europa

Alberto Martínez Lacambra creu que el Kit Digital és una oportunitat única per a les pimes i les anima a participar/@CatPress





L'agenda del director general de Red.es, Alberto Martínez Lacambra , el porta per un tour per tota la geografia presentant el programa Kit Digital que intenta ajudar a la digitalització d'almenys 1 milió de pimes.





Kit Digital és la gran aposta de la Unió Europea i de l'Estat per construir una economia real més digitalitzada pensat per a petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, de qualsevol sector o tipologia de negoci. Per a tots ells són els 3.000 milions d'euros amb què es podran adaptar a un món 4.0 post pandèmia.









-Ha explicat què és el Kit Digital a Barcelona.

-Sí, estem per tot Espanya explicant què és el Kit Digital, demanant la col·laboració de les administracions territorials i les associacions empresarials. És un programa molt ambiciós, són 3.000 milions per digitalitzar el nostre teixit de pimes, empreses per sota de 50 empleats i que suposen el 51% de la feina. Per tant, és de màxima importància aconseguir que es digitalitzin aquestes empreses per millorar la productivitat i la competitivitat del nostre teixit productiu.







-Per als que no els sàpiguen encara, què és el Kit Digital?

-El Kit Digital és un programa que té com a objectiu implantar solucions bàsiques de digitalització a empreses per sota de 50 empleats. Per què posem focus en aquest segment? Perquè quan analitzes el nivell de productivitat de l'empresa mitjana i gran, aquest convergeix perfectament amb el nivell de competitivitat d'altres empreses europees. On tenim espai de millora és a les empreses per sota de 50 empleats. Per tant, si aconseguim millorar la productivitat d'aquestes empreses aconseguirem incrementar el PIB del nostre país.





Tenim 3.000 milions, hem segmentat aquest univers en tres. Un primer segment d'empreses entre 10 i 49 empleats, un altre de 3 a 9 i un altre de fins a dos empleats i autònoms .





Per al primer segment donarem unes ajudes de fins a 12.000 euros . Per a aquest primer segment ja hem tret la convocatòria i es podran sol·licitar els ajuts. Un tema important és la concurrència no competitiva, per tant, les ajudes s'assignen per ordre d'arribada.





Al segment dos se li atorga una ajuda de 6.000 euros i al segment tres, fins a 2.000 euros. Jo recomanaria que les empreses entrin al portal i aquí ja podeu consultar el programa en detall, es poden inscriure i quan s'obrin convocatòries els anirem avisant.







La filosofia del programa són les solucions bàsiques de digitalització/ @GaliciaPress







Quan les empreses entren al portal han de fer un test.

Sí, una condició per demanar l'ajut és haver realitzat el test d'autodiagnòstic, el test de maduresa digital. No condiciona l'ajuda, però sí que mostren efectes estadístics per veure com estem abans i com estarem després del procés.





I després d'això Com s'inscriuen?

S'inscriuen abans de fer el test. Amb el NIF i les dades de l'empresa ja es poden inscriure, fer el test de maduresa digital i un cop feta aquesta ja poden sol·licitar l'ajuda quan surtin les convocatòries. Són tres passos.





En aquest KitDigital hi ha coses que sí que es podran subvencionar i altres que no. Ens ho pot concretar?

La filosofia d'aquest programa són les solucions bàsiques de digitalització . Hi ha un catàleg de deu categories que podeu consultar a la pàgina d' Acelera Pyme que van des de la creació d'una web fins al comerç electrònic, la factura electrònica, gestió de xarxes socials etcètera. En aquest cas, el bo digital s'ha de gastar en una o més d'aquestes categories.





És a dir, cada empresa pot demanar el Bono per a diverses categories i no necessàriament per a una?

Sí, us donen 12.000 euros, la web es finança amb 1.000 euros, el comerç electrònic 2.000€ etcètera. El que ha de decidir cada empresa és en quines categories es gasta el bo.





La web et diu quant costa dur a terme cadascuna?

Efectivament. Està establert lajuda màxima per a cada categoria.





La gent pensa que se'ls donaran els diners i podrà triar el proveïdor que la digitalitzi, però el Kit Digital funciona d'una altra manera?

Els donarem el bo digital i els direm: “Tens dret a gastar-te 12.000 euros”. Els diners els rebran digitalitzats quan es faci la feina. Hi haurà entre 6.000 i 8.000 digitalitzadors i caldrà triar entre ells. És fàcil adherir-se com a agent digitalitzador, així que el raonable és que vagin a trobar el seu digitalitzador de confiança.





Què hauran d'aportar les empreses?

Haurà d'emplenar el formulari i no demanarem cap paper . Si és persona física o societat mercantil, farem nosaltres, si ens autoritza, la consulta de les bases de dades. Consulteu el registre del notariat, si teniu poders. Al registre mercantil, si és empresa en crisi o és grup o no és grup. Seguretat Social i Hisenda per veure si està al corrent de pagament. El nombre d empleats, que no estigui inhabilitat per contactar amb l Administració etcètera.





Una mica per comprovar que els fons van on han d'anar, no?

Efectivament. Aquest bo digital no deixa de ser un atorgament duna subvenció i significa que hi ha una sèrie dobligacions que els beneficiaris han de complir .









Així és la web per sol·licitar el Kit Digital











Quantes empreses creuen que es podran beneficiar del bo del Kit Digital?

L'objectiu és entre 800.000 i 1.000.000 de pimes. Això significarà impactar en un 40% del target, que és un target molt ambiciós.





Amb aquest target tan ambiciós hauran hagut de buscar col·laboradors per poder atorgar aquestes subvencions. Com heu teixit aquesta xarxa?

Jo crec que és el programa de col·laboració publicoprivada més important que hi ha hagut a Europa . És a dir, nosaltres, 3.000 milions i pugem agents digitalitzadors ia més comptem amb associacions empresarials i gremis que mobilitzen aquesta demanda perquè demanin l?ajuda. Les pimes no estan pendents del BOE perquè ja en tenen prou d'arribar a final de mes i sobreviure, per tant hem de donar-los moltíssimes facilitats. Hem habilitat la figura de l'ajudant voluntari perquè qualsevol tercer pot sol·licitar per compte de la pime l'ajuda.





Aquesta és la primera vegada que es fa una cosa així. Ha hagut de ser complicat muntar-ho.

Ha estat molt complex estructurar-lo, perquè són diners públics, no oblidem que està tot sotmès a un procediment administratiu, a una llei general de subvencions i per tant ha estat complex. Però sortosament, el 30 de desembre, quan vam publicar l'ordre de bases, el programa va veure la llum i ara estem executant les diferents convocatòries.





Què diria als qui s'ho estan pensant encara?

Que no ho dubtin. Això és una oportunitat única i irrepetible, una ajuda que en molts casos arribarà al 100% i crec que aquest pla de recuperació és una oportunitat per establir les bases i transformar el nostre país.





I per a aquells que creuen que és molt complicat?

Res no és molt fàcil. A cada acte de presentació insisteixo, serà molt fàcil. No demanarem papers, demanarem omplir un formulari, i serà molt fàcil sol·licitar-ho.





La digitalització d‟aquesta part de l‟economia què permetrà?

La digitalització millora la productivitat, millora la competitivitat, el PIB, el PIB per càpita i la renda per càpita. Tot és positiu.





És la primera vegada que vostè s'embarca en una cosa així. Com es va involucrar?

Jo crec que està bé viure lexperiència. Vaig tenir experiència al sector públic, fa molts anys, i al sector privat i intento bolcar tota aquesta experiència en aquest projecte.