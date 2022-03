Anonymous publica 28 GB de documents després de penetrar la Seguretat Informàtica del Banc Central de Rússia

Anonymous publica documents oficials de Rússia | @ep





El grup de hackers internacional Anonymous ha publicat milers de documents que, assegura, ha obtingut després de penetrar la seguretat informàtica del Banc Central de Rússia , juntament amb un vídeo en què adverteix el president rus, Vladímir Putin , que tots els seus secrets seran revelats.

"La filtració sobre el Banc Central de Rússia (28 gigabytes) ha estat publicada per Anonymous", assenyala el grup a Twitter, on indica que ha distribuït els documents a diversos punts d'internet i que, si els enllaços són censurats, els compartirà amb altres de nous.





En un vídeo, els hackers qualifiquen el president rus de “ mentider, dictador, criminal de guerra, assassí de nens ”. "Milers de civils innocents han estat assassinats per ordre de Putin a Ucraïna, centenars de milers s'han vist desplaçats, s'han bombardejat hospitals, escoles i refugis, nens han perdut les famílies i famílies han perdut els nens", assenyalen.

“ Vladímir Putin , cap secret està segur, estem a tot arreu: al teu palau, on menges, a la teva taula, al teu dormitori”, va afegir un hacker amb la típica màscara d'Anonymous.

















“Ara compartim milers de documents pertanyents al Banc Central de Rússia : acords, correspondència, transferències de diners, secrets comercials dels teus oligarques, informes econòmics que amagues del públic, acords comercials que has signat amb altres països, declaracions, informació dels teus simpatitzants registrats , les teves videoconferències i els programes que utilitzes”, assenyala el grup.





“ Anonymous ” havia afirmat dijous haver-se infiltrat al Banc Central de Rússia i amenaçava d'alliberar 35.000 arxius que inclouen “acords secrets”. El Banc Central Rus és responsable de protegir i garantir la seguretat del ruble, moneda el valor de la qual s'ha desplomat des que va començar la invasió d'Ucraïna el mes passat.





L'atac ocorre enmig de la incertesa i especulació sobre el futur de l'actual directora del Banc Central de Rússia, Elvira Nabiullina , que recentment va pujar un estrany vídeo en què reconeix que l'economia russa estava en una situació “extrema”. “A tots ens hauria agradat molt que això no hagués passat”, va dir Nabiullina a la seva publicació.





Però Vladimir Putin va demanar aquesta setmana al parlament que la nominés per a un altre mandat, aparentment desbaratant els rumors que podria renunciar en protesta per la guerra. A principis d'aquesta setmana, Anonymous va advertir a les empreses occidentals que continuen operant a Rússia que s'han de retirar o córrer el risc d'enfrontar atacs cibernètics a la llum de la invasió d' Ucraïna .





El col·lectiu és responsable de diversos atacs a mitjans de comunicació i llocs web governamentals controlats per l'estat rus en què va intercanviar per força la programació dirigida pel Kremlin per vídeos del vessament de sang sobre el terreny a Ucraïna i declaracions contra la guerra.

















Anonymous també ha dut a terme batudes cibernètiques en organitzacions com el regulador de mitjans rus Roskomnadzor i el servei d'intel·ligència i seguretat rus FSB , filtrant milers de documents classificats per exposar els detalls dels plans de Putin per conquerir Ucraïna i soscavar la campanya de propaganda interna del Kremlin .





Ara, però, els hacktivistes estan dirigint la seva atenció a les grans corporacions que encara no han suspès les seves operacions a Rússia enmig de la guerra.