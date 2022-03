Javier Bardem confia que Penelope Cruz aconsegueixi l'Oscar a millor actriu

Javier Bardem, actor espanyol al Festival de Sant Sebastià | @ep





Javier Bardem ja és a Los Angeles per acudir diumenge a la nit a la 94a edició dels premis Oscar al Dolby Theatre de Los Angeles , com a nominat a millor actor protagonista pel seu treball a la pel·lícula 'Ser los Ricardo'. L'espanyol competeix amb Will Smith, Andrew Garfield, Denzel Washington i Benedict Cumberbatch.





Bardem és molt conscient que serà molt difícil aconseguir l'estatueta daurada, però creu que la seva dona, Penélope Cruz , té moltes possibilitats d'emportar-se l' Oscar a casa.

"Si hi ha una categoria que realment és impredictible, és la de Millor Actriu , i això ho fa molt excitant. És veritat que ningú té ni idea de qui pot guanyar. Qualsevol de les cinc actrius pot guanyar, i això fa que Penélope ho vagi a passar pitjor que jo. Jo estic molt tranquil i evidentment somiant això. Seria impressionant, seria meravellós", ha manifestat l'actor durant una trobada amb mitjans de comunicació espanyols celebrada a West Hollywood , entre els quals hi havia Europa Press.





"És molt bonic, és molt important que una actriu espanyola estigui en aquesta terna on hi ha cinc actrius i que cap sigui favorita perquè els treballs són mesurats amb el mateix respecte i suport per l' Acadèmia . Això és molt important per a ella com a actriu", ha assenyalat assegurant que no hi ha hagut gaire perquè l'actriu no ha pogut arribar fins dissabte a la nit per qüestions de feina. "Crec que està molt excitada, molt nerviosa, molt alegre i també intentant no pensar-hi", ha explicat de la protagonista de ' Mares Paral·leles '.





L'intèrpret assegura que anirà a la gala sense un discurs al cap, precisament per això, perquè té molt clar que no guanyarà. "No m'he preparat cap discurs perquè no té cap sentit. Evidentment, si passés, li dedicaria a la meva mare ( Pilar Bardem ), a la meva dona i als meus fills. Penélope ha de preparar un discurs, i s'està negant*", ha revelat Bardem , que se sent molt agraït per la seva quarta nominació a l' Oscar .





"El fet que els meus companys de professió, perquè no deixen de ser companys de professió, hagin estimat oportú que la meva feina estigui considerant entre els cinc finalistes, em sembla una veritable passada, em sembla un honor. Això ja m'ho he tret de a sobre. Ara jo estic amb el pols d'això de Penélope. Tothom està molt expectant que passarà allà", ha assegurat.

A més, l'actor ha elogiat el treball dels altres espanyols nominats: Alberto Iglesias , compositor de la banda sonora de Madres Paralelas, i Alberto Mielgo , nominat a l'Oscar amb el seu curtmetratge animat El Limpiaparabrisas.





"Estar aquí és un honor, és evident. Però crec que, així com desitjaria moltíssim, com tots els que som aquí, que Alberto Iglesias i Alberto Mielgo guanyessin, crec que són categories difícils per a ells. Tant de bo succeís, ja que tots dos treballs són molt respectats, molt seguits i molt celebrats aquí”, ha afirmat.





En ser preguntat per la seva decisió de dedicar la seva vida al món de la interpretació, Javier té clar qui ha ajudat a fer possible tots els seus èxits i triomfs al cinema.

"Jo sóc fill de molts accidents, de molt bons accidents, de gent molt talentosa, molt afectuosa que ha confiat en mi des del principi i que ha fet que, de manera accidental, m'hagin passat coses belles professionalment, que m'han portat fins i tot aquí. No només ho vaig decidir jo, ho va decidir la vida", ha dit l'actor.





"Jo, i sé que la meva dona també, som conscients de la sort, la benedicció que hem tingut en aquesta feina i la reconeixem cada dia", ha puntualitzat per afegir que guanyar un Oscar és "aclaparador".





"Jo recordo que no vaig respirar, i cal respirar. Puges i no respires perquè és tot tan aclaparador. Sobretot, el que és aclaparador és veure aquesta platea amb gent que segueixes, respectes, admires, t'inspira durant tants anys, i veure que t'estan mirant", ha dit mirant enrere per recordar el moment en què es va emportar la preuada estatueta a millor actor de repartiment el 2008 per la pel·lícula 'No es país para viejos'.





"Recordo la meva mare, que és el que més recordo i recordo estar mirant-la als ulls i dedicar-li-ho a ella i als còmics d' Espanya ia la dignitat d'aquest ofici tan bonic que tenim i de vegades tan difícil i tan injuriat", ha conclòs.