Yolanda Díaz defensa avenços dins del Govern després de les últimes 'divergències'

Yolanda Díaz, vicepresidenta segona del Govern espanyol i Ministra de Treball i Economia Social | @ep





La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz , ha acusat l'oposició de no estar "l'alçada dels grans debats europeus" per no reconèixer, segons ella, l'avenç que suposa la rebaixa en el preu de l'energia per a Espanya i Portugal anunciat divendres.





En una entrevista al diari ' La Vanguardia ' aquest diumenge, ha defensat que, amb el pacte europeu de l''excepció ibèrica', el president del Govern, Pedro Sánche z, “estava defensant els interessos de tot el país, també de la oposició".





Ha destacat la importància d'haver acordat mesures com aquesta perquè ara, diu, el temps és clau i la situació empitjora dia a dia, i per això lamenta que aquesta decisió "s'hagi fet sense l'acompanyament dels partits de dretes, que estan tot el dia parlant de baixar impostos".





Per ella, el debat a la Cimera Europea és "potser dels més rellevants en termes històrics perquè la sortida que doni el conjunt de la Unió en aquest moment determinarà en part el futur d' Europa ", on diu que hi ha desafecció social.





Preguntada per si el PSOE està actuant pel seu compte, ha respost que no és així, perquè el Govern treballa conjuntament i dialoga, i ha dit que l'única decisió que a ella no se li va consultar va ser el canvi de posició sobre les relacions amb el Marroc i el Sàhara , que va fer aparèixer "al PSOE acorralat".



Ha dit que " és veritat també que hi ha divergències clares en com solucionar la crisi " derivada de la pujada del preu de l'energia, perquè Unides Podem no apostarà per la devaluació salarial i demana aplicar l'article 31 de la Constitució , que estableix el sosteniment de les despeses públiques dacord amb la capacitat econòmica dels actors duna societat.





I si bé ha assegurat que també hi ha "una discrepància i un plantejament que ja gairebé sembla que és estructural en matèria d'habitatge" i en l'àmbit laboral, ha defensat que globalment hi ha entesa i s'ha avançat en els últims 15 dies.





DEMANA PAU I UNA SORTIDA DIPLOMÀTICA A LA GUERRA



Ha argumentat que la guerra a Ucraïna és la pitjor notícia que es podria tenir al segle XXI perquè el “ segle XX havia pecat de supèrbia per ser enormement bèl·lic i convuls i demanava, de manera grandiloqüent, canviar el món de base”.





Per ella, és un conflicte "il·legal, amb una invasió que vulnera tot el marc de les Nacions Unides , que és unilateral, una invasió del poble ucraïnès, i que mereix una autèntica repulsa i condemna", i ha demanat una aposta ferma per la pau i per la sortida diplomàtica.

" Europa ha de donar un debat sobre la seguretat al si de la Unió per emprendre polítiques de desarmament. El segle XXI hauria de ser modern i basat en igualtat i en relacions de pau", ha afegit.





COMUNICACIÓ AMB LA CIUTADANIA



Preguntada per si veu problemes de comunicació amb la ciutadania, ha respost que hi ha dades evidents que demostren “una enorme distància entre la ciutadania i la política” i percep que hi ha un enorme malestar social.





Per a ella, Espanya és actualment "un país descosit" per raons estructurals i per esdeveniments recents com la guerra a Ucraïna , davant del que ha apostat per la negociació i el diàleg entre tots els partits per encarar el segon tram de la legislatura.