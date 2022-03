Les CC.AA seran les que finançaran l'acolliment de refugiats amb fons europeus segons Escrivà

José Luis Escrivá, ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions | @ep





El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá , ha assegurat que les comunitats autònomes finançaran les despeses extraordinàries, la sanitat, l'educació i l'acolliment dels menors no acompanyats, derivats de l'arribada de refugiats provinents d'Ucraïna amb fons europeus.





En una entrevista a ' La Vanguardia ' aquest diumenge, ha aplaudit que el Govern ha "estat en contacte amb les comunitats des del primer moment i la relació general amb elles ha estat impecable".





Ha xifrat fins a 80.000 els refugiats ucraïnesos arribats a Espanya tot i que ha subratllat que "quantificar això és complicadíssim" ja que molts encara no han contactat amb les autoritats.





Ha explicat que el 60% dels refugiats són adults, el 75%, dones, i que més de la meitat tenen estudis superiors, cosa que “pot canviar ja que és possible que els primers a sortir hagin estat aquells amb més recursos ".





Ha sostingut que Espanya "ha anat un pas més enllà" que la Unió Europea en la matèria ja que ha decidit acollir qui arribi d' Ucraïna , sigui quina sigui la seva nacionalitat, en les paraules.





MARROC



El ministre ha demanat "tenir empatia amb el Marroc " i s'ha plantejat textualment què passaria a les Canàries , oa Ceuta i Melilla , si el Marroc no tingués l'actitud i els recursos desplegats a la frontera.





Ha assegurat que el descens de l'arribada de migrants a les Canàries exemplifica que "era qüestió de temps que es restablissin plenament les relacions" i ha desvinculat les últimes arribades a la tanca de Melilla de la qüestió diplomàtica ja que, segons ell, aquest tipus de episodis passa de tant en tant.





Escrivá ha sostingut que el Govern ha respost amb rapidesa a l'alça de preus de l'energia i ha aplaudit l'acord obtingut al Consell Europeu , que permet a Espanya i Portugal adoptar mesures excepcionals per reduir els preus de l'energia: “ Espanya ha aconseguit un gran èxit al Consell Europeu , hem aconseguit una cosa molt complicada”.





En aquest sentit, ha descartat que hi hagi risc d'un col·lapse econòmic però ha apostat per "aplicar polítiques quirúrgiques adreçades als sectors que pateixen" l'impacte de la guerra i els seus efectes a l'energia.





Preguntat per un possible alentiment en la creació d'ocupació, ha convingut que hi ha "símptomes de desacceleració en alguns sectors, però encara és aviat", i ha subratllat que no és una tendència generalitzada.





Ha garantit que les prestacions dels pensionistes augmentaran "el que pugi la inflació" i ha explicat que els ingressos de la Seguretat Social són, segons ell, nivells mai assolits.

En referència a l' Ingrés Mínim Vital (IMV) , ha convingut que "no ho està sol·licitant tanta gent" com esperaven i ha considerat la possibilitat que els càlculs inicials poguessin estar, en les paraules, esbiaixats per l'economia submergida.





Ha assegurat que des de fa mesos està abordant d'una manera que ha qualificat de molt constructiva amb la consellera de Drets Socials, Violant Cervera , la creació d'una finestreta única on sol·licitar l' IMV i la renda de garantia de ciutadania, i ha matisat que “ no és exactament un trasllat".