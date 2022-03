Barcelona obrirà un nou centre educatiu de l'Institut de l'Esport a Montjuïc

Piscina municipal de Montjuïc | @ep





L' Ajuntament de Barcelona ha cedit un espai de les instal·lacions de les piscines municipals de Montjuïc per construir un nou centre educatiu de l' Institut de l'Esport de Barcelona , per tal de poder potenciar l'oferta pública d'ensenyaments esportius no universitaris de la ciutat.





D'aquesta manera, l' Institut de l'Esport de Barcelona es trasllada de manera definitiva al recinte inferior de les piscines amb una inversió total de 4.609.762 euros per part de l' Ajuntament , informa el Consorci d'Educació de Barcelona en un comunicat.





L'oferta en formació professional del centre presenta 4 ensenyaments, dos corresponents als cicles formatius de grau mitjà ( CFGM ) i dos de grau superior ( CFGS ), en total hi ha 382 alumnes matriculats.





El Consorci d'Educació ha previst l'execució de les obres en dues fases, una part del centre es traslladarà durant el curs 2022-2023 i la resta serà al curs 2023-2024, quan les obres finalitzin.





L'equipament compartirà espai amb les piscines municipals de Montjuïc , i aquestes continuaran oferint la seva activitat esportiva habitual centrada en l'oferta de bany a la temporada d'estiu, entrenaments i competicions de natació, waterpolo i salt de trampolí.