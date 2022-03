Geis contudent: "No es poden anar més de 1.600 professors amb màster cursat fora de Catalunya"

Gemma Geis, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat | @ep





La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Gemma Geis , ha assegurat que " Catalunya no es pot permetre tenir més de 1.600 professors amb un màster cursat fora" per impartir classe als instituts catalans.





En un article d'opinió publicat aquest diumenge al diari ' El Punt Avui ', ha apuntat que aquests docents "no hauran rebut cap formació lingüística, per exemple, ni sobre la cultura i les particularitats d'aquest país".





Ha detallat que les universitats catalanes han atès un 41,18% de la demanda per estudiar el màster requerit per ensenyar i que, en paral·lel, hi falten professors.





Ha assegurat que a partir del curs acadèmic 2023-2024 afegiran mil places per al màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Mufps) amb la incorporació de la modalitat virtual a la programació.





Ha afirmat que "l'educació és una estructura d'estat" ja que, segons ella, és la base sobre la qual construir una societat més pròspera, justa i inclusiva.