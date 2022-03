Torra creu que la independència ja "no és l'objectiu" dels partits independentistes

Quim Torra, expresident de la Generalitat | @ep







L' expresident de la Generalitat, Quim Torra ha considerat que els partits independentistes no segueixen cap pla d'acció amb propostes i terminis concrets i consensuats per assolir la independència, per això creu que han treballat per aquesta: "No és el seu objectiu".





Ho ha dit en una entrevista al programa ' Preguntes Freqüents ' de TV3 , on també ha considerat que "retrocessos com aquest no es poden permetre" ara que l'independentisme compta amb el 52% dels suports al Parlament .





"Per mi, el procés independentista és una carrera de relleus ininterrompuda, i en aquests moments hi ha un tall acceptat per tots els partits, una treva de dos anys", ha criticat, i ha emplaçat el president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha reflexionar sobre quin recorregut polític té aquesta legislatura.





Ha defensat treballar per una Catalunya independent malgrat els riscos que això comporta, segons ell, per a la carrera dels polítics: "Si vols complir un programa independentista dins de l' Estat espanyol , no acabaràs bé, és així".





Ha considerat que actualment els partits "no tracten amb tota la veritat la qüestió de la independència" per por, i considera que estan més centrats en les eleccions municipals del 2023 .





També ha recordat que quan ell va assumir la presidència de la Generalitat el 2018 no hi va haver una aposta general per la confrontació per a la qual ell estava preparat: “Em vaig sentir desplaçat dels meus objectius”.



Sobre la proposició de llei registrada per ERC, Junts, PSC i comuns sobre el català, de la qual Junts posteriorment s'ha despenjat, ha assegurat que no blinda el català a les escoles i "passa la responsabilitat als centres".





Preguntat per què hauria fet ell si hagués estat president de la Generalitat en aquest moment, ha respost que hagués donat l'ordre "si no acatar la sentència" del 25% de castellà a les aules, encara que això comportés després a la inhabilitació.