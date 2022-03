Porta oberta a fer un referèndum a Lugansk sobre la seva incorporació a Rússia

Leonid Pasechnik, líder de l'autoproclamada República Popular de Lugansk (RPL) | @ep







El líder de l'autoproclamada República Popular de Lugansk (RPL), Leonid Pasechnik, ha plantejat aquest diumenge obertament la possibilitat de declarar un plebiscit sobre la incorporació del territori a Rússia.







"Crec que que en un futur proper es durà a terme un referèndum al territori de la república, en el qual la gent exercirà el seu dret constitucional absolut i expressarà la seva opinió sobre unir-se a la Federació Russa. Per alguna raó, estic segur que aquest serà el cas", ha declarat Pasechnik en declaracions recollides per TASS.





Rússia, no obstant això, s'ha apressat a rebutjar de moment qualsevol tipus d'especulació sobre aquesta possibilitat. "Ara mateix no és el moment adequat per això", ha resolt el cap de la comissió del Parlament rus (la Duma) sobre Integració Euroasiàtica, Leonid Kalashnikov.

"No podem sembrar la confusió amb tals preguntes quan s'està decidint la destinació del front (a Ucraïna)" ha afegit en declaracions recollides per TASS.





Lugansk i Donetsk són dues repúbliques autoproclamadas que es troben en l'est d'Ucraïna, afins a Rússia, i que des de fa vuit anys han estat escenari de cruents enfrontaments entre l'Exèrcit ucraïnès i les seves milícies.





Els infructuosos esforços d'alto el foc van portar finalment a Rússia a reconèixer a tots dos territoris com a entitats separades d'Ucraïna, i a signar una sèrie de "tractats d'amistat, cooperació i assistència mútua" amb els seus líders, després de la qual cosa el Kremlin va procedir a envair territori ucraïnès el 24 de febrer, sota el pretext de defensar a la població d'ambdues zones.





Ucraïna ha manifestat que tots dos territoris cauen dins de l'àmbit de la seva sobirania i ha acusat per contra a Rússia de forçar una crisi semblant a la qual va desembocar en la seva annexió de Crimea en 2014, finalment consolidada precisament a través de l'aprovació en un altre referèndum, no reconegut per EUA, la UE ni els seus aliats, de la seva incorporació a Rússia.