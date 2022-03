El Sindicat de la Guàrdia Civil a Catalunya reclama al TSJC l'execució de la sentència del 25% a les aules

Façana del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya | @ep







Les associacions Convivència Cívica Catalana i Parlem Espanyol han reclamat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que s'execute la sentència del 25% de castellà a tots els centres d'ensenyament catalans. Així ho han fet saber en un comunicat conjunt.







"Les associacions Convivència Cívica Catalana i Parlem Espanyol acordem sumar forces i actuar conjuntament per obligar la Generalitat de Catalunya a complir la sentència del 25% en espanyol a les aules. Des que el Tribunal Suprem la va declarar ferma, com a punt final a un contenciós propiciat per l'Advocacia de l'Estat, ambdues entitats hem estat preparant accions judicials en diversos fronts, la primera d'aquestes accions la fem pública avui i anirà seguida per altres en els propers dies. les famílies.





Vam proposar als col·lectius de Guàrdia Civil i Policia Nacional a Catalunya reclamar l'execució de la sentència del 25%. Amb la nostra estratègia això es podria fer efectiu a tots els centres d'ensenyament de Catalunya, ja que aquests servidors públics estan subjectes a mobilitat forçosa. La seva legitimació per demanar l'execució la basem en el dret a la conciliació familiar, per ser pares de nens i joves en edat escolar. En la situació actual es dificulta que puguin traslladar les seves famílies a Catalunya, per no tenir a la seva disposició centres educatius on poder educar-los d'acord amb la legislació vigent, cosa que atenta clarament contra el dret a la conciliació familiar. L'agost del 2021, la President de Parlem Espanyol, Gloria Lago, va rebre una carta del Ministeri de l'Interior, en què es responia a una petició que havia enviat en nom de Jupol i Jucil. El Ministeri de Marlaska reconeixia que hi havia un problema amb la conciliació familiar de Policies Nacionals i Guàrdies Civils a Catalunya a causa de la imposició del problema lingüístic, i que el seu Ministeri advocava pel “compliment de les resolucions judicials”.





Atès que han transcorregut els terminis previstos per a l'execució voluntària de la sentència per part de la Generalitat de Catalunya i és notori i evident que l'Administració no ha complert, ni té intenció de complir-la, demà, 28 de març, es presentarà petició davant el TSJC instant a l'execució de la sentència, per aconseguir que tots els centres d'ensenyament de Catalunya hagin d'introduir l'espanyol com a llengua vehicular en, almenys, un 25% d'horari lectiu a tots els nivells educatius: almenys una assignatura troncal a Primària i dues a Secundària. A diferència de les sol·licituds de famílies, que només afecten el grup dels seus fills, aquesta petició seria efectiva per al conjunt del sistema.





Convivència Cívica Catalana i Parlem Espanyol, entitats presidides, respectivament, pel jurista barceloní, Ángel Escolano, i per la professora viguesa, Gloria Lago, hem acordat amb els representants d'aquests col·lectius de forces de seguretat de l'Estat a Catalunya, presentar la sol·licitud de execució de sentència en nom de l'Associació Professional Justícia Civil, JUCIL, l'entitat més representativa de la Guàrdia Civil, perquè es declari inexecutable parcialment la sentència respecte al primer trimestre de l'any 2022, reconeixent el dret dels afectats a ser indemnitzats amb 450 euros pel dany moral produït (ampliant-se aquesta indemnització amb 450 euros més per cada trimestre en què la decisió sigui inexecutable parcialment per causa de l'incompliment de l'Administració) i que es procedeixi a executar forçosament la decisió de la Sentència, requerint personal i individualment a tots els Directors de centres educatius de Catalunya a complir la Sentència a s estrictes termes a partir del següent trimestre, amb tots els advertiments corresponents, indicant que informin el Tribunal en el termini de deu dies que mesures concretes ha adoptat".