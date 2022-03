El Festival Dansa Metropolitana acaba després de 18 dies amb més de 300 activitats

5è Festival Dansa Metropolitana | @ep





El 5 Festival Dansa Metropolitana ha clausurat aquest diumenge una edició que, durant 18 dies, ha programat 300 activitats a 81 espais de 12 ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona i que han sumat més de 60.000 espectadors.





Des del seu inici el 10 de març, el festival ha ofert un total de 92 espectacles, 35 pel·lícules, 34 activitats paral·leles i 35 activitats, informa l'organització en un comunicat.

Així, la dansa ha arribat a teatres, museus, centres cívics, carrers, cinemes i espais públics de Barcelona i Badalona, Cornellà, el Prat, Esplugues, Granollers, Hospitalet, Sabadell, Sant Cugat, Santa Coloma, Terrassa i Viladecans per a democratitzar-la i per recolzar el teixit local.





Durant aquesta edició s'han representat 115 funcions d'espectacles, a les quals han assistit 17.500 espectadors en grans equipaments escènics com el Mercat de les Flors i el Teatre Nacional de Catalunya , on més d'una vintena d'espectacles han esgotat entrades per a totes les funcions. ".





Un any més, ha programat clàssics del cinema a sales ia la plataforma de continguts audiovisuals Filmin , que en conjunt han reunit 34.000 espectadors, i també ha dissenyat un programa educatiu i de tallers en què han participat 840 persones.







Els espectadors d'aquesta cinquena edició suposen un increment de públic del 26% respecte a la darrera edició abans de la pandèmia del Covid-19, el 2019.