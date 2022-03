L´Associació d´Empreses de Teatre de Catalunya celebra el Dia Mundial del Teatre

"Per la pau, teatre. Per la pau, cultura", per reivindicar el Dia Mundial del Teatre | @ep







L´Associació d´Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) ha reivindicat la importància de la cultura per construir societats respectuoses amb els drets humans i els valors democràtics, amb motiu del Dia Mundial del Teatre aquest diumenge.





" Per la pau, teatre. Per la pau, cultura ", ha defensat l'entitat en un manifest recollit per Europa Press i que aquest diumenge es llegirà en alguns teatres socis d' Adetca .





L'entitat presidida per Isabel Vidal ha expressat el seu suport i solidaritat a totes les persones “que pateixen conflictes bèl·lics, ara i sempre”, i defensa que la guerra a Ucraïna evidencia la importància de la cultura i el teatre com a eina de progrés i de construcció de la pau.





Ha recordat que aquest diumenge fa 60 anys del manifest redactat pel poeta, dramaturg i escriptor francès Jean Cocteau per a la primera commemoració d'aquest dia.

Adetca ha evocat les paraules Cocteau , que defensava que “moltes de les discòrdies del món resulten de la distància entre les ments i la barrera del llenguatge: són aquestes discòrdies, aquesta distància i aquesta barrera que el mecanisme enorme i complex del teatre s'ha proposat superar”.





Per a l'entitat, el teatre, en totes les seves formes, "utilitza paraules, cossos, espais sonors i lumínics per inspirar, transmetre missatges i històries que remouen consciències i que apropen realitats de vegades properes, de vegades llunyanes, sempre amb voluntat de fomentar la comprensió i el respecte entre les persones".





També ha destacat el text de la Unesco que sosté que "tenint en compte que les guerres comencen a la ment dels homes, és a la ment dels homes que s'han de construir les defenses de la pau".