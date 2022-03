La guerra a Ucraïna podria acabar el 9 de maig segons la propaganda russa

Vladimir Putin, president de Rússia | @ep





Ja ha passat un mes de l'inici de la invasió russa a Ucraïna i encara que l'exèrcit rus ha causat baixes, les tropes invasores de Vladimir Putin continuen el setge al país veí. Tot i que continua la guerra després d'un mes, el màxim dirigent rus podria tenir en la ment una data en què podria donar per conclòs la invasió russa a Ucraïna . El dia triat podria ser el 9 de maig del 2022. No és un dia qualsevol. Cada 9 de maig, Rússia celebra el Dia de la Victòria amb una desfilada extravagant a la Plaça Roja de Moscou per commemorar la rendició d'Alemanya nazi i la fi de la Segona Guerra Mundial.





El Dia de la Victòria és una festa nacional a Rússia . Aquest dia tanquen la majoria de les oficines públiques, les escoles i les empreses. Des de la seva arribada al poder, Vladimir Putin va aprofitar cada any aquesta data per exhibir el poder militar rus i per recruir el seu discurs contra els Estats Units i Occident. L'any passat, durant la celebració a la Plaça Roja de Moscou , va assegurar que el seu país defensaria “fermament” els seus interessos geopolítics.





Els països occidentals d' Europa , mentrestant, celebren el Dia de la Victòria el 8 de maig. Rússia i altres països del bloc soviètic ho fan un dia després perquè la fi de la guerra es va produir passada la mitjanit local, ja entrat el 9 de maig. Mentrestant, les tropes de Putin continuen el seu avenç a sòl ucraïnès, amb el gran objectiu de prendre el control de Kíev, la capital.





Després de reiterades amenaces, el president rus va donar llum verda a la invasió militar el passat 24 de febrer , amb l'esperança que la incursió seria breu i aconseguiria acabar amb el govern de Volodimir Zelensky . Però res d'això no va passar. Putin no esperava el gran poder de resistència de les forces ucraïneses. Tampoc no imaginava la magnitud de les sancions imposades pels Estats Units i les potències occidentals.