Manifestació en suport als transportistes a Barcelona

Gasolinera CEPSA a Madrid | @ep





Unes 150 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana , han marxat aquest diumenge a la tarda des de la plaça Catalunya de Barcelona en suport als transportistes i per demanar al Govern que apliqui "mesures urgents" davant la pujada dels preus del combustible.





La marxa ha passat pel carrer Fontanella, la via Laietana i el carrer de Jaume I , fins a arribar a la plaça Sant Jaume, i la Guàrdia Urbana ha realitzat desviacions del trànsit, que s'han restablert passades les 18 hores.





Els participants han caminat amb armilles grogues, fent sonar botzines i mostrant pancartes dirigides a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez: 'Raquel, mentre tu redactes la Llei, nosaltres perdem diners', entre d'altres.

Els transportistes estaven convocats, juntament amb les seves famílies, amics i ciutadans, per la Plataforma per la Defensa del Transport de Mercaderies per Carretera.





Un altre dels objectius de la protesta ha estat desmarcar-se de posicions "ultres, ni d'esquerres ni de dretes", així com demostrar que els manifestants no són minoria, en paraules de la Plataforma .