Els refugiats ucraïnesos com a part de la solució a l''Espanya Vaciada'

La guerra a Ucraïna està provocant l'èxode de milions d'ucraïnesos a països de la Unió Europea . Segons les dades oficials del Govern espanyol , ja han arribat al país més de 40.000 refugiats i s'espera que arribin 40.000 persones més. Les autoritats locals i autonòmiques estan posant a la vostra disposició diferents recintes per acollir els refugiats però aquesta no és l'única mesura que s'està prenent. De fet, sembla que l'arribada dels ucraïnesos procedents de la guerra podria ajudar a solucionar 'part' del problema de l'' Espanya Buidada '.





Això és el que està fent l'associació Emergency Home . Ha iniciat una campanya amb l'objectiu de cercar allotjament a Espanya per als refugiats ucraïnesos per la guerra. Una llar temporal on puguin residir de manera segura dins el territori espanyol. Això s'arriba a aconseguir gràcies al fet que qualsevol propietari pot cedir el seu habitatge de manera altruista, sempre i quan tingui un habitatge buit, que vulgui cedir i amb un contracte de cessió per l'associació perquè el propietari compti amb totes les garanties.





Aquesta associació va néixer el març del 2020 de la mà d'agents del sector immobiliari, advocats i professionals del màrqueting digital. Aleshores, el seu objectiu era oferir allotjament gratuït als treballadors sanitaris i essencials. Ara , amb la nova situació a Ucraïna , l'associació s'ha tornat a activar per ajudar els refugiats ucraïnesos que estan arribant a Espanya . En tan sols dues setmanes ha aconseguit allotjar 89 persones , gestionen 376 possibles llars i 780 sol·licituds per allotjar-se, la majoria de dones i nens.





La seva missió és posar en contacte els propietaris dels habitatges amb els refugiats ucraïnesos, és a dir, són el punt d'unió entre les dues parts. "Quan hi ha un allotjament disponible assignem un agent immobiliari el més proper possible a la zona on es troba el futur inquilí. Intentem que la seva experiència sigui el més còmoda possible", explica Iván Tambasco, portaveu d'Emergency Home.





A cada zona d'Espanya hi ha un agent immobiliari batejat com a capità. Coordinen l'activitat dels agents a nivell local i gestionen, informen, preparen i segueixen de prop tot el procés de cessió dels habitatges.





Qualsevol allotjament no serveix per a aquesta associació. Aquells habitatges que se cedeixin de forma gratuïta han de complir una llista de requisits. Per exemple, els subministraments de llum, aigua i gas han d'estar dades d'alta. Un altre requisit seria tenir els mobles bàsics per poder-hi viure i han d'estar buides. Aquest és el punt en què aquesta pot ser una oportunitat per allotjar refugiats a la coneguda com ' Espanya buidada '.





De moment, la majoria d'immobles que s'han ofert per allotjar els refugiats ucraïnesos es concentren a la zona centre del país, Andalusia i Catalunya . També hi ha immobles a les zones rurals, però menys. Molts menys.





A més d'habitatges, els propietaris també ofereixen habitacions buides a casa. "Ens truca gent que no té condicions econòmiques exagerades. Diuen que no van sobrats, però que també els puc donar menjar. Espanya és un país molt solitari", explica Tambasco, que recalca que els refugiats són "extremadament educats i pacients malgrat de tot el que estan passant”.





Refugiats ucraïnesos arribats a Barcelona | @ep





El contracte de cessió de l'habitatge contempla un termini de 30 dies , però es pot renovar si la voluntat de les dues parts així ho vol. Des d' Emergency Home posen èmfasi que els propietaris que es vulguin sumar a la iniciativa han de tenir clar que l'acollida no pot estar limitada en el temps. "Encara que el contracte inicial duri un mes, el cert és que no sabem quant s'estendrà aquesta situació. Als propietaris que no poden cedir casa seva més temps els aconsellem que ajudin d'una altra manera", diu el portaveu de la plataforma.









Ajuda d'Emergency Home a refugiats ucraïnesos





Quan Emergency Home va començar a caminar ho va fer amb un lema: si aconseguien posar fora de perill una sola família hauria valgut la pena. Continuen treballant amb aquesta idea, encara que tenen la sensació que no hi haurà prou habitatges per allotjar tots els refugiats.





Per això, des de fan una crida al sector immobiliari perquè s'hi sumin. De moment, compten amb el suport de la Federació d'Associacions Immobiliàries d'Espanya (FAI) , que els dóna suport a través de les seves 900 agències i 4.000 professionals, fet que els ajuda a ser més àgils i efectius, i permet ampliar-ne el volum allotjaments gestionats.





"La millor rendibilitat possible d´un immoble és la rendibilitat humana, i s´aconsegueix donant la vivenda a un refugiat ucraïnès", conclou el portaveu d´Emergency Home.