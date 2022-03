A què s'enfrontarà la humanitat durant el tercer any de pandèmia?

Pacient fent una PCR | @EP





A finals del 2019 va aparèixer un nou virus que canviaria la vida a tota la humanitat. El seu nom és Covid-19 i ha arribat a contagiar, fins ara, més de 469 milions de persones a tot el món. El primer any de pandèmia va estar marcat pels confionaments massius a pràcticament tots els països del món per intentar frenar l'avenç del coronavirus. L'any passat el món es va centrar a proporcionar les vacunes per poder-les aplicar a la població. En canvi, aquest any 2022 sembla que hi haurà un canvi de tendència cap a l'ús dels tractaments antivirals que han estat desenvolupats per contrarestar la infecció.





Les últimes setmanes, el nombre d'infectats per Covid-19 torna a créixer concretament en països com França, el Regne Unit o la Xina i això està fent créixer la preocupació entre els epidemiòlegs. Aquesta pujada de casos és una mostra clara que la pandèmia no s'ha acabat i que cal continuar invertint en ciència per intentar frenar el màxim possible aquest virus.









En el tercer any amb pandèmia, la humanitat encara té 7 incògnites per resoldre:





1 - Com continuar registrant els casos de COVID-19

A països com Espanya, ja s'estan fent els passos necessaris per fer una transició que significaria tractar el Covid-10 com s'ha fet amb la grip. Cada any, les autoritats sanitàries no registren tots els casos de persones amb grip sinó que es duu a terme una vigilància sentinella.





El nou sistema de vigilància sentinella per a COVID-19 està en l'etapa final de preparació entre els responsables del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries , els de la Ponència d'Alertes , que inclou els tècnics de les comunitats autònomes; i els del Centre Nacional d'Epidemiologia (CNE) . S'escollirà un grup de metges de primària o centres de salut que es combinaran amb hospitals, de manera estratègica, perquè funcionin com a testimoni. Daquesta manera, es crearà una mostra estadísticament significativa i repartida en punts clau. És a dir, en lloc de fer un recompte exhaustiu dels casos confirmats de COVID-19 , es farien extrapolacions sobre la circulació del virus.





2- El desafiament de reduir les morts

Ja fa més d'un any i mig que es va començar a vacunar la població a Occident. De fet, el 66% de la humanitat ja ha rebut almenys la primera dosi. El 59% va completar l'esquima primari i un 19% va rebre una dosi com a addicional o com a reforç . L'accés a la vacunació va contribuir que les onades de la pandèmia impliquessin menys morts. Perquè les vacunes van ser desenvolupades per prevenir complicacions i mortalitat principalment.





Amb Ómicron , va pujar la probabilitat que les persones ja vacunades igualment es contagiïn el virus. Però s'ha mantingut una alta protecció per prevenir hospitalitzacions i morts. En el cas d' Espanya , durant el primer any van morir 72.085 persones amb COVID-19 . Durant el segon, amb la vacuna ja estesa entre la població, els morts van ser al voltant de 29.000. La campanya d'immunització va disminuir les morts per coronavirus al voltant del 60%.





D'acord amb Marcos López Hoyos, president de la Societat Espanyola d'Immunologia , els nivells d'anticossos neutralitzants per haver tingut la infecció o per la vacunació s'estan perdent. “Estem protegits davant de la malaltia i altres components, però no davant de la infecció”, va afirmar.





Davant què pot passar aquest any, els experts tenen en compte les pandèmies anteriors i consideren que l'etapa en què una infecció es pot considerar endèmica no significa que no hi haurà morts. “El 1918 va començar una pandèmia de grip que va acabar matant més persones que la Primera Guerra Mundial . És l'exemple de les pandèmies, per com poden ser de greus. Però amb el temps, va acabar convertint-se en la grip estacional que apareix cada any. Quan un virus es propaga per la societat, ens protegim amb les vacunes i l'exposició. Les onades posteriors poden ser menys greus, cosa que pot conduir a una malaltia endèmica estable", va assegurar en diàleg amb The Harvard Gazette William Hanage, epidemiòleg i professor associat de l'Escola de Salut Pública TH Chan de Harvard.





3- Ja hi ha disponibles antivirals contra el coronavirus

Shan desenvolupat fàrmacs contra el virus. A Europa es compta amb diversos tractaments disponibles autoritzats per l' Agència Europea del Medicament (EMA) . En el cas del molnupiravir , el seu ús és recomanat pel Comitè de Medicaments d'Ús Humà del regulador europeu.





El medicament remdesivir es recepta a hospitals; i la resta no s'acaba d'arribar. “Si es proven com a efectius i aconsegueixen contenir els casos molt greus de manera ràpida, tindrem un altre avenç molt significatiu davant del virus. Serien una alternativa fins ara inexistent per a qui no pugui estar protegit per la vacuna», va explicar el doctor Nistal al diari ABC. A més, seran claus també davant del risc de patir Covid persistent, que afecta al voltant del 10% de la població.





Un dels fàrmacs per a COVID-19 , el Paxlovid de l'empresa Pfizer , podria ser una eina important en la lluita contra el COVID-19, després que va reduir les hospitalitzacions en pacients d'alt risc al voltant d'un 90% en un assaig clínic. Els resultats van ser significativament millors que els de la píndola antiviral molnupiravir de MSD al seu assaig clínic. El Paxlovid és un tractament de dos medicaments que combina un nou compost, el nirmatrelvir, amb l'antiviral ritonavir. Ambdues píndoles s'han de prendre durant cinc dies poc temps després que es presentin els primers símptomes de COVID .





L'empresa Pfizer ja va arribar a un acord amb el Fons de Patents de Medicaments (MPP) recolzat per l' ONU per permetre que més de 30 fabricants de medicaments genèrics elaborin versions més barates a 95 països, encara que no s'espera que cap estigui disponible abans de principis del 2023.





4- La vacunació hauria d'estar disponible per a tota la humanitat.

S'han administrat 11.010 milions de dosis a tot el món , i cada dia s'administren 16,24 milions. Però hi ha una bretxa enorme a l'accés: Només el 14,4% de les persones dels països de baixos ingressos han rebut almenys una dosi. Per això, més enllà que els antivirals estiguin desenvolupats, també hi ha especialistes que assenyalen el problema de la manca d'equitat.





"Mentre no es vacuni una proporció improtant de la població mundial, que és a Àfrica, Àsia i el que falta d'Amèrica Llatina, no podem deixar de pensar en les vacunes com a eix principal de la resposta davant la pandèmia", va dir a Infobae el doctor Santiago Hasdeu, de la Xarxa Argentina d'Avaluació de Tecnologia Sanitària (RedARETS) “Dir que aquest any serà el dels antivirals sembla més una expressió de desig de la indústria farmacèutica que des de la mirada sanitària”, va afegir.





5- Més dosis de reforç

Amb el pas del temps, la protecció de les vacunes pot disminuir. A països desenvolupats ja s'està avaluant la possibilitat de donar la quarta dosi massivament. Però també hi ha dubtes sobre el benefici. Gairebé un mes després que el Centre Mèdic Sheba llancés un estudi històric per provar l'eficàcia d'una quarta vacuna contra el COVID-19 , l'hospital va revelar que aquest reforç només va ser parcialment efectiu per protegir contra la infecció per la variant Òmicron .





Una quarta dosi de la vacuna COVID-19 augmenta els anticossos a nivells encara més alts que la tercera injecció, però no n'hi ha prou per prevenir les infeccions per Òmicron, segons l'estudi preliminar. La Societat Espanyola d'Immunologia va considerar que no és partidària d'inocular una quarta dosi perquè s'aplica el mateix tipus de vacuna, elaborada sobre la base de la variant original de Wuhan , a Xina . S'haurien de buscar “altres que incloguessin algunes de les mutacions aparegudes, com ara Òmicron o, combinades”.





6- Hi ha altres vacunes en camí

Les vacunes solen requerir anys de recerca i proves abans d'arribar a la clínica, però el 2020 els científics es van embarcar en una carrera per produir vacunes segures i eficaces contra el coronavirus en un temps rècord. Actualment, els investigadors estan provant 119 vacunes en assaigs clínics en humans, i 49 han arribat a les fases finals de les proves. Més de 75 vacunes preclíniques s'estan investigant activament en animals. L'arribada al mercat de diferents tipus de vacunes contra el coronavirus podria canviar el panorama.





7- El risc d'altres variants de preocupació

El coronavirus no ha deixat devolucionar. Pateix mutacions. Algunes d'elles formen part de variants de preocupació, com Alfa, Beta, Delta, i Ómicron . El sorgiment de noves variants depèn de diversos factors com ara el percentatge de persones sense vacunes, i l'adherència a les mesures de prevenció, entre d'altres.





Per Andrea Ammon , directora del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC) i Maria Van Kerkhove, de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Òmicron no serà l'última variant. Les expertes van assegurar, a més, que "no és segur que el coronavirus SARS-CoV-2 continuï mutant en variants més lleus que fan que les persones es posin malalts menys que les variants anteriors".





“Mentre hi hagi focus grans de replicació del virus en països on la vacunació ha estat escassa, la possibilitat de sorgiment de noves variants del coronavirus que poden ser més transmissibles o més severes segueix de manera latent”, va advertir la científica López Charretón. diàleg amb Infobae .