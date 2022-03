La Plataforma en Defensa del Transport continua aquest dilluns amb la vaga que va iniciar fa dues setmanes

La plataforma Nacional en Defensa del Transport continuarà aquest dilluns amb la vaga /@EP







La Plataforma Nacional en Defensa del Transport continuarà aquest dilluns amb la vaga que va iniciar el 14 de març passat i no li posarà fi fins que l'Administració doni resposta a les seves demandes, segons va assenyalar aquest diumenge el president d'aquesta plataforma, Manuel Hernández.





"Tal com està la situació no tenim més remei que continuar aturats", va dir Hernández en una entrevista a TVE recollida per Europa Press.





Sobre la reunió que va mantenir divendres passat amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, Hernández ha assegurat que no hi va haver "cap mena d'avenç", ja que "tot es basa en promeses".





"Molt a desgrat nostre, hem de continuar amb els camions aturats fins que l'Administració, que considerem té les eines suficients per articular qualsevol decret i qualsevol llei que doni resposta a les demandes del sector i d'aquesta manera poder arrencar i poder treballar, que és la nostra màxima voluntat”, ha afirmat.





Respecte a si la vaga de transportistes està perdent força, Hernández ha ressaltat que, des del seu punt de vista, "no" és així: "La mobilització de divendres davant del Ministeri de Transport a peu va ser un èxit rotund. Entre tots ens vam poder fer costat. i demostrar que no som aquesta minoria com ens volien titllar", va assenyalar.





Per als transportistes, l'Administració “ha de treballar a la direcció encertada i desbloquejar això”. "No estem demanant almoina, no estem demanant subvencions, hem de menjar cada dia", ha dit el president de la plataforma.





Hernández ha descartat que hi hagi "línies vermelles" en les seves negociacions amb el Govern central i ha explicat que porten des del mes d'octubre de l'any passat "advertint que si no s'articulaven mesures que impedissin la contractació a pèrdues dins del sector, finalment aquest anava a col·lapsar".





"Han passat cinc mesos i l'Administració no ha tingut en compte aquesta gravetat. Ens costa menys diners estar aturats que treballar. La situació és caòtica", va concloure el president de la plataforma.