El tipus màxim de l'IRPF supera el 50% dels ingressos a Catalunya i sis comunitats més

El tipus màxim d'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) sobrepassa el 50% dels diners ingressats en un total de set comunitats autònomes







El tipus màxim marginal d'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) sobrepassa el 50% dels diners ingressats en un total de set comunitats autònomes, entre les quals hi ha Catalunya. En concret, el percentatge en què se situa la quota màxima d'aquest impost queda de la manera següent: Comunitat Valenciana (54%), Astúries (50%), Cantàbria (50%), Canàries (50,5%), Catalunya (50%), La Rioja (51,5%) i Navarra (52%).





Abans de continuar, cal recordar que l'IRPF és un impost de tipus personal, progressiu i directe que grava la renda assolida en un any natural per les persones físiques que viuen a Espanya. I com dèiem, Catalunya és la cinquena comunitat autònoma amb el tipus marginal màxim més elevat al país.





La Comunitat Valenciana, que ho té establert en el 54%, és la que encapçala la llista ia l'altra banda de la classificació hi ha la Comunitat de Madrid. Si escau, els contribuents paguen un màxim del 45% dels seus ingressos a IRPF.





CATALUNYA REBAIXA ELS TRAMS INFERIORS





D'altra banda, de l'estudi Panorama de la Fiscalitat Autonòmica i Foral 2022, elaborat pel Consell General d'Economistes (CGE) se'n poden extreure altres dades, com Andalusia, Galícia, Madrid i Regió de Múrcia han rebaixat aquest darrer any les seves tarifes de IRPF.





A més, es recull del dit informe que, mentre que Catalunya és una de les comunitats d'Espanya que té més alt el percentatge del tipus màxim d'IRPF, ha rebaixat el darrer any el percentatge dels trams inferiors (10,5%) i ha augmentat lleument la dels mitjans.





L'IRPF A ALTRES PAÏSOS D'EUROPA





D'altra banda, informe recents com el de l'OCDE i la Worldwide Tax Summaries de PwC assenyalen que a Europa només nou països tenen un IRPF que supera el 50% dels ingressos al tipus marginal màxim. Espanya es troba al quart lloc amb el 54% prèviament esmentat. Per davant té Dinamarca (55,9%), França (55,4%) i Àustria (55%).





Per contra, els que tenen aquest tipus d'IRPF més baix són Hongria (15%), Estònia (20%) i la República Txeca (23%). I pel que fa a la mitjana europea, aquesta se situa al 40%, per la qual cosa Espanya la supera per força.





Sobre això, a més, cal recordar que Espanya aplica els tipus màxims d'aquest impost a partir d'un nivell relatiu de renda significativament inferior al d'altres països. Per tant, mentre que la majoria de països de la Unió Europea que pertanyen a l'OCDe el tipus marginal màxim d'IRPF s'aplica a partir de quatre vegades el salari mitjà, al nostre país es fa a partir de dues vegades i mitja.





Amb tot això, la falca fiscal, que és la suma de les cotitzacions que es fan a la Seguretat Social i l'IRPF, també és més elevada a Espanya que als països del voltant . Mentre que la mitjana es troba al 34,6%, a Espanya ho fa al 39,3%.