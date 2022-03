'CODA', millor pel·lícula a uns Oscars que passaran a la història per la bufetada de Will Smith a Chris Rock

Penélope Cruz a la Gala dels Oscars 2022 @ep





' CODA: Els sons del silenci ' es va alçar amb el premi a la millor pel·lícula a la 94a edició dels Premis Oscar. La pel·lícula de Siân Heder es va fer també amb els guardons al millor guió adaptat i al millor actor secundari (Troy Kotsur) emportant-se així els tres premis als quals optava en una cerimònia cridada a ser la de la solidaritat amb Ucraïna però que passarà a la història de moment en què Will Smith va agredir en directe Chris Rock després que el còmic fes una broma sobre la seva dona.





'CODA: Els sons del silenci' es va imposar a 'El poder del gos', que partia com a màxima favorita amb 12 candidatures de les quals només va aconseguir un premi, el de millor direcció per a Jane Campion. I és que malgrat que el palmarès de la seva cinta va ser decebedor, amb el seu triomf sobre Steven Spielberg ('West Side Story'), Paul Thomas Anderson ('Licorice Pizza'), Kenneth Branagh ('Belfast') i Ryûsuke Hamaguchi (' Drive My Car') Campion es converteix en la tercera dona a aconseguir aquest guardó després dels triomfs de Kathryn Bigelow, per 'En tierra hostil' i de Chloé Zhao, guanyadora el passat any per 'Nomadland'.





Jessica Chastain es va emportar el premi a la millor actriu per 'Els ulls de Tammy Faye' deixant sense premi Penélope Cruz , nominada per 'Mares paral·leles'. Tampoc es va emportar el premi el seu marit Javier Bardem, candidat per 'Ser los Ricardo' en una categoria, la de millor actor protagonista en què el vencedor va ser Will Smith, trist protagonista de la gala ja que minuts abans va clavar una sonora bufetada a Chris Rock després que l'humorista es mofés dels cabells rapats de Jada Pinkett dient que podria protagonitzar la seqüela de 'La tinent O'Neil'.





"Mantingues el nom de la meva dona fora de la teva puta boca", li va cridar des del pati de butaques quan va tornar a seure davant les mirades atònites de la resta de convidats. "L'amor et fa fer coses molt boges (...) Vull demanar perdó a l'Acadèmia i la resta de nominats. Espero que em tornin a convidar", va dir Smith en un llarg i per moments delirant discurs en què, entre llàgrimes , va destacar la figura de Richard Williams, el seu personatge, com a referent d'amor i protecció a la família.





"En aquest negoci, sempre hi ha persones que et falten al respecte, has de somriure i fer com que tot està bé. Però sempre protegiré la meva família, la meva dona", va afirmar també Smith que es va comparar diverses vegades amb el seu personatge: " L'art imita la vida. Sembla el pare boig, tal com van dir sobre Richard Williams".





Ariana Debose va ser la guanyadora del premi a la millor actriu de repartiment per la seva interpretació al remake de 'West Side Story' mentre que Troy Kotsur va fer història en convertir-se en el primer actor sord en aconseguir l'Oscar en emportar-se el premi al millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 'CODA'.





"És extraordinari que la nostra pel·lícula hagi arribat a tanta gent i fins i tot davant de la Casa Blanca (...) Vull agrair aquest premi a tota la comunitat sorda i a tota la gent amb discapacitats És el nostre moment!", va afirmar en llenguatge de signes al recollir la seva estatueta en un discurs que va ser un altre dels moments més recordats de la nit.





SIS PREMIS PER A 'DUNE'





'Dune' va arrasar en les categories tècniques emportant-se els premis a millor disseny de producció (Patrice Vermette i Zsuzsanna) millor muntatge (Joe Walker), millor so (Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill i Ron Bartlett), millors efectes visuals (Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor i Gerd Nefzer), millor fotografia (Greig Fraser) i millor banda sonora per a Hans Zimmer que va deixar així sense premi l'espanyol Alberto Iglesias, nominat per 'Mares paral·leles'.





'Drive my car' de Ryûsuke Hamaguchi va aconseguir l'Oscar a la millor pel·lícula internacional, 'Summer of soul' es va emportar el guardó al millor documental mentre que 'Encanto' de Disney es va emportar el premi a la millor pel·lícula d'animació. Altres premiats van ser Kenneth Branagh es va emportar el premi al millor guió original per 'Belfast', Billie Eilish i Finneas O'Connell, reconeguts a la millor cançó original per 'No time to die'; i 'El limpiaparabrisas', el curtmetratge d'animació dirigit per Alberto Mielgo i produït per Leo Sánchez.





UCRIANIA, 'EL PADRÍ' I ELS PREMIS DEL PÚBLIC





La cerimònia també va comptar amb un record al poble d'Ucraïna amb un missatge de l'Acadèmia on sol·licitava "un moment de silenci per mostrar el nostre suport al poble d'Ucraïna que està patint una invasió, un conflicte i prejudicis dins de les seves fronteres". A més, diversos dels assistents a la gala van lluir insígnies amb la bandera d'Ucraïna o llaços blaus en solidaritat amb els refugiats.





Precisament amb un enèrgic "I viva Ucraïna" va acabar la seva intervenció Francis Ford Coppola que va pujar a l'escenari del Dolby Theater acompanyat de Robert De Niro i Al Pacino per celebrar els 50 anys d''El Padrino'. Minuts després també va pujar a l'escenari un altre il·lustre trio, format per Uma Thurman, Samuel L. Jackson i John Travolta, per celebrar l'aniversari de l'estrena de 'Pulp Fiction'.





I quant als polèmics premis elegits pel públic, reconeixements no oficials que el públic va votar a través de les xarxes socials, Exercit dels morts de Zack Snyder es va emportar el premi a la pel·lícula favorita per davant de Ventafocs, El fotògraf de Minamata , Spider-Man: No Way Home i el musical Tick, Tick... Boom'.





Els fans de Snyder, que ja van demostrar la seva força aconseguint que veiés la llum el muntatge del director de Lliga de la Justícia de quatre hores de durada, també van aconseguir que un passatge d?aquesta cinta fos escollit com l?escena favorita de la història del cinema. Es tracta del moment en què The Flash, el personatge d'Ezra Miller, aconsegueix viatjar enrere en el temps elegit per davant de la reunió dels tres Peter Parker a 'Spider-Man: No Way Home', la batalla final de 'Vengadores : Endgame', la interpretació de Jennifer Hudson a 'Dreamgirls' i Neo esquivant bales a 'Matrix'.