Des d'aquest dilluns no hi haurà ni aïllament per a casos lleus i asimptomàtics de Covid-19 ni test generalitzats

Es dóna per superada la fase aguda de la pandèmia /@EP





L''Estratègia de Vigilància i Control davant la Covid-19 després de la fase aguda de la pandèmia', aprovada dimarts passat per les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat al si de la Comissió de Salut Pública, entra en vigor aquest dilluns 28 de març.





Sanitat i CCAA ja van oferir els primers detalls sobre com seria aquest sistema de vigilància transitori contra la Covid-19 a les Jornades del Sistema Nacional de Salut (SNS) sobre Vigilància en Salut Pública, que van reunir fa dues setmanes la ministra de Sanitat, Carolina Darias, i als consellers de Sanitat de les CCAA i ciutats autònomes a Saragossa (Aragó).





Salut Pública justifica que els canvis que han acordat es fonamenten en que "els alts nivells d'immunitat assolits a la població espanyola han determinat un canvi en l'epidemiologia de la Covid-19 que recolza la transició cap a una estratègia diferent que vigili i dirigeixi les actuacions a persones i àmbits de major vulnerabilitat i monitoritzi els casos de Covid-19 greus, i en àmbits i persones vulnerables”.





La vigilància en aquesta fase de transició donarà pas a un sistema consolidat de vigilància de les infeccions respiratòries agudes que haurà de conformar els sistemes de vigilància sentinella de les malalties respiratòries agudes (IRAs). En qualsevol cas, aquesta fase transitòria només es mantindrà sempre que els indicadors d'utilització de serveis assistencials "es trobin a nivell baix", segons precisa Sanitat.





Com a novetat principal, s'ha modificat la indicació de realització de proves diagnòstiques, que se centrarà ara en persones amb factors de vulnerabilitat (majors de 60 anys, immunodeprimits i embarassades), àmbits vulnerables (sanitaris i sociosanitaris) i casos greus. Així, el diagnòstic de pacients amb símptomes lleus compatibles amb Covid-19 "es realitzarà segons les necessitats de maneig clínic del mateix".





En relació al control de la Covid-19 a la població general, els casos confirmats lleus i asimptomàtics no realitzaran aïllament i els contactes estrets no realitzaran quarantena . En aquest sentit, s'emetran recomanacions adreçades a les mesures preventives com ara la utilització de mascareta en tots els àmbits i evitar contacte amb persones vulnerables.





En els àmbits vulnerables, com ara centres sanitaris assistencials o sociosanitaris, "es podran implementar mesures específiques d'aïllament i control", encara que Sanitat no en dóna més detalls.





Així mateix, les estructures extraordinàries de vigilància i control engegades durant la pandèmia "es mantindran operatives per monitoritzar indicadors clau que permetin detectar precoçment canvis en la situació que puguin requerir reimplantar mesures de control".





Aquesta estratègia seguirà en vigor mentre no es produeixi un canvi significatiu en la tendència que indiqui una circulació no controlada del SARS-CoV-2 o bé un canvi en la situació epidemiològica que requereixi restablir mesures de vigilància i control a proposta de la Ponència de Alertes i Plans de Preparació i Resposta”, va explicar el Ministeri.