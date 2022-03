Zelenski afirma que Ucraïna està disposada a acceptar un estatus neutral i no nuclear

Volodimir Zelenski @ep





El president ucraïnès, Volodimir Zelenski , ha afirmat aquest diumenge que Ucraïna està disposada a acceptar un estatus neutral i no nuclear en una entrevista amb periodistes independents russos.





“ Les garanties de seguretat i l'estatus neutral i no nuclear del nostre estat. Estem disposats a acceptar-ho. Aquest és el punt més important ”, ha indicat Zelenski, tal com recull la cadena CNN.





Així, ha posat èmfasi que "qualsevol acord hauria de ser sotmès al poble ucraïnès en un referèndum".





En el discurs diari a la nació, Zelenski ha esmentat "la destrucció" de la llibertat d'expressió a Rússia i respecte a l'entrevista amb els periodistes independents ha assenyalat que Rússia "té por d'una conversa relativament curta amb diversos periodistes i això és que Ucraïna ho està fent bé", segons ha informat en un comunicat la pàgina web de la presidència d'Ucraïna.





"Ens espera una nova ronda de negociacions, perquè busquem la pau. De veritat. Sense demora. Segons em van informar, hi ha una oportunitat i una necessitat d'una reunió cara a cara a Turquia", ha recalcat Zelenski.





Així, ha reiterat que les prioritats d'Ucraïna a les negociacions són la sobirania i la integritat territorial del país i garanties efectives de seguretat. "El nostre objectiu és obvi: la pau i el restabliment de la vida normal al nostre estat natal com més aviat millor", ha dit.





"Avui he donat suport a la marató mundial per la pau a Ucraïna. No només a la televisió. A desenes de ciutats de tot el món, la gent es va reunir en suport del nostre Estat, en suport de la llibertat. És un plaer", ha subratllat. el mandatari. Alhora, ha asseverat que continuarà "apel·lant als parlaments d'altres països".





També ha enviat un missatge per a les Forces Armades d'Ucraïna: "una vegada i una altra no em canso de donar les gràcies. A cadascun dels nostres defensors. A tots els que lluiten pel nostre futur, pels nostres fills, pel nostre poble", ha sentenciat el president.