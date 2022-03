Els cotxes elèctrics es podrien carregar en pocs segons amb una nova tecnologia quàntica

Cotxe elèctric @ep





Una de les barreres més grans per aconseguir un cotxe elèctric és la quantitat de temps que es triga a carregar la bateria. Però això podria estar a punt de canviar, gràcies a la tecnologia quàntica.





Els científics han creat un nou mètode per reduir el temps que es triga a carregar els cotxes elèctrics a només nou segons, cosa que permet a les persones "omplir" més ràpid del que ho fan actualment en un garatge.





I fins i tot aquells que es connecten a casa veuran reduït el temps de 10 hores a tres minuts, diuen els científics.





El nou dispositiu utilitza les lleis de la física quàntica per alimentar totes les cel·les duna bateria alhora.





Ha començat la carrera per trobar fonts alternatives d'energia i s'espera que els combustibles fòssils s'esgotin durant aquest segle.





Un nombre creixent de persones està adoptant productes i dispositius renovables, molts dels quals depenen de l'electricitat com a font d'energia. Mentre que els cotxes elèctrics poques vegades es veien a les carreteres fa 10 anys, ara es venen milions cada any i s'ha convertit en una de les indústries de més ràpid creixement.





Però aquells que canvien benzina per electricitat encara s'enfronten a un problema important: velocitats de càrrega de bateria lentes. Actualment, els automòbils triguen al voltant de 10 hores a recarregar-se completament a casa i fins i tot els supercarregadors més ràpids a les estacions necessiten al voltant de 20 a 40 minuts.





Ara, però, els científics de l'Institut de Ciències Bàsiques (IBS) a Corea del Sud han trobat una solució que podria reduir els temps de càrrega a segons. El coautor, el Dr. Dario Rosa, explica: "Les conseqüències podrien ser de gran abast i les implicacions de la càrrega quàntica podrien anar molt més enllà dels automòbils elèctrics i l'electrònica de consum. Per exemple, podeu trobar usos clau en futures plantes d'energia de fusió, que requereixen grans quantitats d'energia per carregar-se i descarregar-se en un instant”.





Estació de càrrega quàntica





Els investigadors van utilitzar una teoria fonamental de la física coneguda com a mecànica quàntica per modelar la seva estació de càrrega súper ràpida. La física quàntica ofereix una solució mitjançant la qual totes les cel·les de la bateria es carreguen alhora, fet que accelera enormement el procés.





El Dr. Rosa explica: 'Això és particularment emocionant ja que les bateries modernes de gran capacitat poden contenir nombroses cel·les. Aquesta càrrega col·lectiva no és possible a les bateries clàssiques, on les cel·les es carreguen en paral·lel independentment les unes de les altres”.





Van descobrir que un vehicle elèctric típic amb una bateria que conté al voltant de 200 cel·les es recarregaria 200 vegades més ràpid. Això significa que els temps de càrrega podrien reduir-se de 10 hores a tres minuts a casa i al voltant de 30 minuts a uns pocs segons a les estacions.





El coautor, el Dr. Dominik Safránek, afirma: “Per descomptat, les tecnologies quàntiques encara estan en bolquers i queda un llarg camí per recórrer abans que aquests mètodes puguin implementar-se a la pràctica. Les troballes de recerca com aquestes, però, creen una direcció prometedora i poden incentivar les agències de finançament i les empreses a invertir més en aquestes tecnologies”.