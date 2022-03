Mor un home de 30 anys aixafat per una pedra de 20.000 quilos

L'equip d'Emergències al planter on es va produir l'accident /@112cmadrid





Un home de 30 anys va morir divendres passat a Madrid esclafat per una pedra de 20.000 quilos en un accident laboral. El jove estava treballant en una pedrera de Valdemanco, a Madrid, quan li va caure la pedra a sobre.





Segons informen des d'Emergències Comunitat de Madrid 112, quan ells van arribar al lloc de l'accident el noi ja havia mort i només van poder confirmar la seva mort. També hi van acudir els Bombers.





Les causes de l'accident encara no se saben o no han transcendit. La Guàrdia Civil és qui s'encarrega de la investigació.