Biden aclareix que no va demanar un canvi de règim a Rússia amb les seves crítiques a Putin

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha matisat que no va demanar un canvi de règim a Rússia durant la seva visita oficial a Polònia, en la qual va afirmar que el seu homòleg rus, Vladímir Putin, "no pot continuar en el poder" després de la invasió militar d'Ucraïna.





Biden, que diumenge va anar a una església, es va limitar a respondre 'no' a les preguntes dels periodistes sobre si aposta per un canvi de règim a Rússia, segons la transcripció de l'acta que ha facilitat el servei de premsa de la Casa Blanca.





Hores abans, el secretari d'estat nord-americà, Antony Blinken, havia recalcat que Washington "no té una estratègia per a un canvi de règim a Rússia ni enlloc", abans d'argumentar que el país vol aplicar una pressió "sense precedents" sobre Moscou en represàlia per l'ofensiva contra Ucraïna.





En aquest sentit, Blinken va destacar que Biden "va assenyalar que, simplement, Putin no pot estar facultat per emprendre una guerra o participar en una agressió contra Ucraïna, o qualsevol altre lloc". En resposta a les paraules del president nord-americà, el Kremlin va recordar que aquest extrem "no és quelcom que pugui decidir Biden".





La setmana passada Moscou va advertir els Estats Units d'una possible ruptura de relacions diplomàtiques precisament en resposta a les declaracions crítiques amb Rússia dels seus dirigents. El mateix Biden va titllar dissabte Putin de "carnisser" per la invasió d'Ucraïna.